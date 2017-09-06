Цитата: CHINOIS:

да, помнится в 1941 году мы тоже отступали до Москвы....

проиграть бой еще не значит проиграть войну....

так что "плакаль" ты еще не один раз.....

эх, дорогой соскучился по очередям километровым за перловкой, трусами, суповыми наборами с жиру бесишься? хочешь обратно СССР? не советую сынок, я там жил, спроси у старшего поколения, там очень скучно и голодно было,почему и разошлись, радуйся нынешней жизни в магазинах все есть, можно всегда заработать сколько хочешь.