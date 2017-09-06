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§ NG.kz
Глумление над СССР продолжается
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29542
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.17 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если уж Республиканский научно-практический центр (еще раз: РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ, к слову государственная контора под МОН РК) позволяет себе такие высказываения, у меня нет слов, что творится...
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§ CHINOIS
Re: Глумление над СССР продолжается
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 07.09.17 - 20:36
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§ CHINOIS
Re: Глумление над СССР продолжается
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 07.09.17 - 20:40
Комментарий удален модератором.
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Вахит
Re: Глумление над СССР продолжается




Отправлено: 07.09.17 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
Доблестно просрать свою страну???? а ты в курсе что официально и юридически СССР еще вполне здоров и цел?

вы об этом? «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» (СНГ), подписанного 8 декабря 1991 года Республикой Беларусь, Российской Федерацией (РСФСР) и Украиной как государствами — учредителями Союза ССР, подписавшими Договор об образовании СССР (1922)[4][5]. В Соглашении констатировалось прекращение существования Союза ССР как «субъекта международного права и геополитической реальности» и заявлялось о создании Содружества Независимых Государств (СНГ)[6].

Соглашение подписали высшие должностные лица и главы правительств трёх союзных республик: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Белоруссии, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины

Михаил Иванович
Re: Глумление над СССР продолжается




Отправлено: 07.09.17 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
да, помнится в 1941 году мы тоже отступали до Москвы....
проиграть бой еще не значит проиграть войну....
так что "плакаль" ты еще не один раз.....

эх, дорогой соскучился по очередям километровым за перловкой, трусами, суповыми наборами с жиру бесишься? хочешь обратно СССР? не советую сынок, я там жил, спроси у старшего поколения, там очень скучно и голодно было,почему и разошлись, радуйся нынешней жизни в магазинах все есть, можно всегда заработать сколько хочешь.

§ Медный
Re: Глумление над СССР продолжается
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.09.17 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

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