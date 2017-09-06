Цитата: CHINOIS:

Доблестно просрать свою страну???? а ты в курсе что официально и юридически СССР еще вполне здоров и цел?

вы об этом? «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» (СНГ), подписанного 8 декабря 1991 года Республикой Беларусь, Российской Федерацией (РСФСР) и Украиной как государствами — учредителями Союза ССР, подписавшими Договор об образовании СССР (1922)[4][5]. В Соглашении констатировалось прекращение существования Союза ССР как «субъекта международного права и геополитической реальности» и заявлялось о создании Содружества Независимых Государств (СНГ)[6].



Соглашение подписали высшие должностные лица и главы правительств трёх союзных республик: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Белоруссии, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины