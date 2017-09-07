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≡ Как сдерживали падение тенге в РК: в Нацбанке сообщили об интервенциях в августе и сентябре		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Как сдерживали падение тенге в РК: в Нацбанке сообщили об интервенциях в августе и сентябре
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29540
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.17 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По прогнозам Нацбанка, курс тенге к доллару будет сохраняться на текущих уровнях, если цены на нефть не снизятся ниже 50 долларов за баррель, а курс российского рубля не превысит 59-60 рублей за доллар. Более того, текущий уровень обменного курса является недооцененным по отношению к рублю, что создает предпосылки для его коррекции.

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кустанаец
Re: Как сдерживали падение тенге в РК: в Нацбанке сообщили об...




Отправлено: 07.09.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
не-не-не....никаких 7 к 1.... 13 к 1 как минимум...


создают барьер для российских продуктов и товаров ,
российские продукты скоро перейдут в разряд деликатесов,
правда об этом уже кое-кто позаботился-

///тенденция роста контрафакта только растет. По разным оценкам, в настоящее время подделывается до 70% российских продуктов питания в северо-восточном Китае"////

на юге кз уже искусственные китайские яйца на рынке присутствуют.
так что и эти "российские " продукты уже проходят
думаю апробацию в кз.

кустанаец 1
Re: Как сдерживали падение тенге в РК: в Нацбанке сообщили об...




Отправлено: 07.09.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Потомок Алдара-Косе:

Тенге падает по отношению ко всем валютам потому , что оно отработало свой ресурс , а экономика Казахстана в стагнации , то есть не развивается , отсутствие производства и странообразующих предприятий конкурентных производимых товары с добавочной стоимостью не может иметь сильную денежную единицу . И не важно сколько стоит нефть или еще что то из сырья

§ 74
Re: Как сдерживали падение тенге в РК: в Нацбанке сообщили об...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4302
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 07.09.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бегите глупцы
Профайл

Потомок Алдара-Косе
Re: Как сдерживали падение тенге в РК: в Нацбанке сообщили об...




Отправлено: 07.09.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
бегите глупцы

Куда? К тебе? В РФ скоро будет большая неприятность. Нац фонда хватит только до конца 2017г сказала Эльвира Набиулина. А потом девальвация. И всё,финиш...

гость
Re: Как сдерживали падение тенге в РК: в Нацбанке сообщили об...




Отправлено: 07.09.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
бегите глупцы

В точку. :lol:

Варган
Re: Как сдерживали падение тенге в РК: в Нацбанке сообщили об...




Отправлено: 07.09.17 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получается теперь продукты из РФ подорожают. У нас из РФ завозиться 60% всех продуктов так как сами не умеем производить. Ну или производим пупырь галимый.

кустанаец 1
Re: Как сдерживали падение тенге в РК: в Нацбанке сообщили об...




Отправлено: 07.09.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:

да и так все бегут ежедневно официально справку берут не менее 20 человек Многим не дают выезд из за кредитных или налоговых долгов

Шантарам
Re: Как сдерживали падение тенге в РК: в Нацбанке сообщили об...




Отправлено: 07.09.17 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
на юге кз уже искусственные китайские яйца на рынке присутствуют.

А где свои казахстанские яйца? Или их мало производят на всю страну.

кустанаец 1
Re: Как сдерживали падение тенге в РК: в Нацбанке сообщили об...




Отправлено: 07.09.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Потомок Алдара-Косе:
Куда? К тебе? В РФ скоро будет большая неприятность. Нац фонда хватит только до конца 2017г сказала Эльвира Набиулина. А потом девальвация. И всё,финиш...

хуже чем тут у них не будет

Читатель 1
Re: Как сдерживали падение тенге в РК: в Нацбанке сообщили об...




Отправлено: 07.09.17 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сдерживали..хаха)))
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