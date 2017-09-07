кустанаец Re: Как сдерживали падение тенге в РК: в Нацбанке сообщили об... #15







Отправлено: - 14:00 Цитата: CHINOIS:

не-не-не....никаких 7 к 1.... 13 к 1 как минимум...



создают барьер для российских продуктов и товаров ,

российские продукты скоро перейдут в разряд деликатесов,

правда об этом уже кое-кто позаботился-



///тенденция роста контрафакта только растет. По разным оценкам, в настоящее время подделывается до 70% российских продуктов питания в северо-восточном Китае"////



на юге кз уже искусственные китайские яйца на рынке присутствуют.

так что и эти "российские " продукты уже проходят

думаю апробацию в кз.