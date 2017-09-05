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Гость:
Если есть убийцы
А они есть?
Именно - убийцы...
Цитата:
Змея Подколодная:
Читаю и поражаюсь, получается, не знаешь- не лезь, вдруг люлей навернут, по самое "мама,не горюй". А если знаешь, что ответочка не прилетит- насыпай по полной! Как в данном случае и получилось!
Вы наверно не совсем поняли про что Сергей Иванович гутарит...
Погибший герой статьи - это наш аналог масковского амбала, которому возле ночного клуба один дагестанец (тоже ростом метр двадцать с кепкой) в торец стукнул, а тот упал и головой безмозглой о бордюр приложился да окачурился...
Амбал же не ожидал что какой-то шибздик, который ему в пупок дышит, способен его ушатать с одного удара...
Про это Сергей Иванович и глаголит: не уверен - не обгоняй.