Цитата: Гость:

Если есть убийцы

А они есть?

Именно - убийцы...

Цитата: Змея Подколодная:

Читаю и поражаюсь, получается, не знаешь- не лезь, вдруг люлей навернут, по самое "мама,не горюй". А если знаешь, что ответочка не прилетит- насыпай по полной! Как в данном случае и получилось!

Вы наверно не совсем поняли про что Сергей Иванович гутарит...

Погибший герой статьи - это наш аналог масковского амбала, которому возле ночного клуба один дагестанец (тоже ростом метр двадцать с кепкой) в торец стукнул, а тот упал и головой безмозглой о бордюр приложился да окачурился...

Амбал же не ожидал что какой-то шибздик, который ему в пупок дышит, способен его ушатать с одного удара...

Про это Сергей Иванович и глаголит: не уверен - не обгоняй.