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совет из гаража
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 07.09.17 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Шура,завтра хоккей,а ты меня в какуто лабуду вписал.


это не я , это 112 палится. я в таком стиле не пишу.
а круто бырыс то салават в последнем матче , три шайбы на 60 минуте. и 5-3 в итоге.

Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 07.09.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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Цитата:
У МYЖA СТАЛЬНОЙ ХРЕН ПО 4 ЧАСА -
ЛИШЬ 1 КAПЛЯ И ОН ШПИЛИТ МЕНЯ


Кстати, а редакция НГ, пользуется продукцией, которую рекламирует?


[Задумчиво]
Интересно, пропустит модер этот коммент...

Форумчанин
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 07.09.17 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
совет из гаража:
это не я , это 112 палится. я в таком стиле не пишу.

Хочу также пожаловатся на 112, почему этот чел пишет за меня, это же подло?
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