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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9051
Регистрация: 19.08.08
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|Отправлено: 04.09.17 - 08:15
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| Этот текст написан специально для Клуба путешественников НГ.
В печатной версии текст сильно ограничен объёмами страницы, особенно это касается многочисленных фото Камчатки.
Если под фото есть ссылка, то по ней можно открыть фотографию в большем размере.
2017 год. Июль. Сезон отпусков. Улицы городов пустеют, оставляя асфальт солнцу. Пробки редеют. Поток отдыхающих заполняет курорты с горячими пляжами, удобными шезлонгами, теплой водой, горячими изысканными блюдами и кондиционированными отелями с множеством звезд и всевозможными услугами. Потенциальные отдыхающие к началу лета уже видят в снах пляжные зонтики, стройные ряды шезлонгов, пальмы, Ривьеры, лазурные моря и ключи от квартиры, или отеля в каком нибудь Краснодарском крае с видом на море.
Этим снам с пальмами и отелями совсем не по пути с совсем другими параллельными снами, где пропахшие дымом палатки, вездеходы, горные ботинки вгрызающиеся в породу. В таких снах следуя традиции обычно над многолетними снегами уходят в небо скалы, а внизу в холодных реках путешествуют медведи. Это сны из разных реальностей и обычно они не пересекаются. Ну то есть не совсем не пересекаются. Иногда может присниться блондинка на пляже с красной рыбой, но медведь на шезлонге, с блондинкой и рыбой на фоне дымящегося вулкана никогда. Нужно выбирать. Тут все очень просто. Кого-то манит перспектива лежать сосиской гриль на шезлонге, кому-то медвежьи тропы на краю земли больше по душе. И ничего с этим не поделать, даже если к медведям на край земли в четыре раза дороже, чем в пятизвездочный отель с дрессированным сервисом.
Трутся спиной медведи... палатка, спальник, горелка, котелок, штормовка, сайты авиакомпаний, соцсети, клубы путешествующих в которых зарегистрирован, компас на шее. Слетаемся в Москву за сутки до выбранного рейса. Селимся на Старом Арбате. Старый Арбат интереснейшее место, но Арбат посмотрим не сейчас.
На Камчатку из Шереметьево новый Boing777 onli special ruso turisto. Компания подобралась душевная, с постоянно меняющимся составом в зависимости от маршрутов мы могли сказать откуда мы в разном виде: Волк из Наукограда Дубна, Олеся из Севастополя и Питера, девушка с высшим музыкальным образованием и опытом жизни в горной палатке и музыкальной среде Питера. Именно она, согласившаяся сниматься, будет у нас больше всего в кадре А на разных маршрутах и в хостелах Камчатки мы разрастались новыми знакомыми, к нам присоединялась чудесная и симпатичная гостья из Алма-Аты Наталья, которая настолько мечтала о Камчатке, что сорвалась и одна прилетела в Петропавловск-Камчатский.
А в Кратер Мутновского вулкана Иван и Маша из подмосковного Наукограда Королев.
В таких местах объединяют людей мечты не о пляжах отелей, а о Камчатке, Байкале, вулканах, Тихом океане и посещении подобных мест. Палатка, компас, Листвянка, Ольхон, для нас эти слова звучали одинаково знакомо и намного более ценно любого пляжного отеля.
Всего 9 часов полёта через 9 часовых поясов и Боинг 777-300er, три дня назад прилетевший с завода в Америке, приземляется среди вулканов.
Кроме трёх обедов на персональных мониторах, в креслах продукция ещё загруженная в сервер самолёта корпорацией Боинг. Только в сервер на борту уже успели влезть программеры Аэрофлота. По этой причине шикарный выбор фильмов и хорошей музыки с американского континента оказывается доступен только заголовками и картинками. Попытки аэрофлотовских умельцев снести шедевры мирового кинематогрфа и музыки, и залить Кадышевых, Киркоровых и Кобзонов с Лепсами к счастью, за три дня после перегона нового борта в Россию, попытками не увенчались. Но разломать доступ к американскому контенту в медиасервере самолёта частично получилось. В полёте хотелось надеяться, что в системы управления нового самолета эти программеры не лезли.
По крайней мере система навигации точно показывала карту местности где пролетаем во всех подробностях и ракурсах и камеру в кабине. На мониторе смотрели курс с кратким описанием городов в стиле покоцанного Лонели планет.
В библиотеке электронных книг красовался единственно оставшийся доступный хит Дональда Трампа «Секреты успеха» американского производства на русском языке.
Петропавловск-Камчатский встречает удивительным воздухом, океанским, чистым, в котором дышится совсем по другому прямо с трапа самолёта. Жадно выдышиваем его, наполняя полуостров привезённым московским смогом с примесями нового Боинга.
Рюкзаки из багажа получены.
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