Серый волк Re: Больше, больше бордюра и макияжа... #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9051

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:27 200 с хвостиком лет до нашей эры!

Древнегреческий математик, физик и инженер из Сиракуз. Сделал множество открытий в геометрии. Заложил основы механики, гидростатики, был автором ряда важных изобретений.

Звали его Архимед. 19 веков подряд для вычисления длины окружности использовали его формулу без изменений. А архимедов винт до сих пор эффективно используется для выгрузки сыпучих грузов во множестве механизмов.



21 век Архимед из Актюбинска.

Чудеса вычислений длины отрезка на местности, знание физики, математики, материалов и особенно геометрии.









http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=27781



Правильный Архимед:





Ещё раз правильный Архимед:





Неправильный архимед, дающий неправильные ̶м̶ё̶д̶ бордюры, по ссылке выше.