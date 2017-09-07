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§ NG.kz
Больше, больше бордюра и макияжа...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29540
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.17 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С конца прошлого года в Костанае закрепилась особая мода: сменившие старую дорожную одежду улицы обязательно должны блеснуть еще и новым бордюрным «маникюром». Причем непременно в гранитных тонах.
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12
Re: Больше, больше бордюра и макияжа...




Отправлено: 07.09.17 - 09:14
Комментарий удален модератором.

§ Сергей_я
Re: Больше, больше бордюра и макияжа...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2120
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 07.09.17 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я думаю корень зла в ТОО "АБЗ+". В каждой подобной новости фигурирует эта фирма. Видать слишком высокие покровители у этой шаражки, раз ее не трогают.
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§ сайлау курманов
Re: Больше, больше бордюра и макияжа...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2091
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.09.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
свои барбосы экономил бы , а народные тратят как хотят,видимо есть прямой интерес этому , поживем увидим-услышим,
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100
Re: Больше, больше бордюра и макияжа...




Отправлено: 07.09.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Максимальная цена, по которой мы продаем один погонный метр бордюра - как полностью, так и не полностью красного цвета - составляет 1 400 тенге. Откуда в акимате взяли цену в 2 100 тенге, мы не знаем."

Думаю, тут и объяснять никому ничего не нужно.

Гость
Re: Больше, больше бордюра и макияжа...




Отправлено: 07.09.17 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все что тут описано это полный п..., ну вы поняли, и это не прокрас.

кустанаец
Re: Больше, больше бордюра и макияжа...




Отправлено: 07.09.17 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
100:
составляет 1 400 тенге. Откуда в акимате взяли цену в 2 100 тенге


уже не 30, уже 50 процентов.
растем.

100
Re: Больше, больше бордюра и макияжа...




Отправлено: 07.09.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
же 50 процентов


Точно, прям единая ставка. Кто-то палится в открытую.

12
Re: Больше, больше бордюра и макияжа...




Отправлено: 07.09.17 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
поживем увидим-услышим,


пока вы поживете воровайки в галстуках ЖИВУТ в прямом смысле, а толпа СУЩЕСТВУЕТ

§ юля елиссева
Re: Больше, больше бордюра и макияжа...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 971
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 07.09.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
недаром актюбинцы дали прозвище 30%
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§ Валентин
Re: Больше, больше бордюра и макияжа...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6682
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 07.09.17 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эврика!!!
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§ Козлов я
Re: Больше, больше бордюра и макияжа...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 147
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 07.09.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мне вот интересно,почему практически главная улица нашего города,проспект Абая, заканчивается на Тарана. А далее начинается какая-то сельская дорога с просевшим,в выбоинах и ямах, асфальтом. Ремонт на ней никогда не делается,кроме ямочного. За местным МКАДом жизни нет?
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* Серый волк
Re: Больше, больше бордюра и макияжа...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9051
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.09.17 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
200 с хвостиком лет до нашей эры!
Древнегреческий математик, физик и инженер из Сиракуз. Сделал множество открытий в геометрии. Заложил основы механики, гидростатики, был автором ряда важных изобретений.
Звали его Архимед. 19 веков подряд для вычисления длины окружности использовали его формулу без изменений. А архимедов винт до сих пор эффективно используется для выгрузки сыпучих грузов во множестве механизмов.

21 век Архимед из Актюбинска.
Чудеса вычислений длины отрезка на местности, знание физики, математики, материалов и особенно геометрии. :-)




http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=27781

Правильный Архимед:


Ещё раз правильный Архимед:


Неправильный архимед, дающий неправильные ̶м̶ё̶д̶ бордюры, по ссылке выше. :-P
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§ Volonter
Re: Больше, больше бордюра и макияжа...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1237
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 07.09.17 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
прозвище 30%
И у нас есть своё Архимедово число 8-)
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* Серый волк
Re: Больше, больше бордюра и макияжа...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9051
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.09.17 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забыл ещё про сногсшибательные новые веяния в дизайне! Крашеные красным бордюры несомненно вспоминать будут очень долго. Не знаю до следующей эры хватит, но несколько веков наверняка. :lol:
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