/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения повысится на 4,4%, на горячую воду – на 2,7%		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения повысится на 4,4%, на горячую воду – на 2,7%
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29540
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 7 сентября, представители ГКП «КТЭК» и ГКП «Костанай-Су» отчитались о подготовке к отопительному сезону, ремонте сетей и повышении тарифов на свои услуги. Брифинг прошел в малом зале акимата Костаная.
Читать новость

ди
Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения...




Отправлено: 07.09.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
..первый пошел...

Anubis
Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения...




Отправлено: 07.09.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все платить в одном месте давно уже придумали - kaspi.kz :-P

Живу снимаю
Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения...




Отправлено: 07.09.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит нам повысят арендную плату за жилье через месяц. (Не платим отдельно. А вместе все)

рита
Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения...




Отправлено: 07.09.17 - 18:14
Комментарий удален модератором.

Емеля
Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения...




Отправлено: 07.09.17 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему не работаете с должниками?В нашем доме живет семья ,которая за последние 5 лет,точно ,должна более 500 000,судя по вашим спискам должников на подъездах.И долг не снижается.Работайте,господа,работайте.

таир
Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения...




Отправлено: 07.09.17 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему властьимущие разрешают такое безобразие?Нам ведь зарплату не повышают три раза в год.

§ drakon
Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11841
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.09.17 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таир:
Почему властьимущие разрешают такое безобразие?

Им же сказали - смело повышайте тарифы... :lol:
Профайл

ди
Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения...




Отправлено: 07.09.17 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да чихать эти имущие хотели, раньше она бюджет драли, а сейчас за нас примутся, с превеликим удовольствием...

Болтуны
Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения...




Отправлено: 07.09.17 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В России на севере людям доплачивают за особые условия. А у нас 6-7 месяцев отопление, а оплата только повышается! Несправедливо! В этом плане наш регион неконкурентоспособной по сравнению даже с нашим югом. Бардак! Никакой заботы о людях, никакой поддержки предпринимательства! Одна болтовня!!!

Velkopopovizkie
Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения...




Отправлено: 07.09.17 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё только повышают!!! То тарифы, то медстраховку, то налоги. А на что тратят? На красные бордюры, на лошадей по 80 Лямов?!? Задрали!!! Неэффективные, непрофессиональные, недалёкие управленцы. Привыкли не считать и не экономить свои личные деньги, поэтому и государственные на что попало тратят. Только лишь бы тратить и тратить. А из народа все соки выжимают!

Деятель
Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения...




Отправлено: 07.09.17 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А можно раньше включить тепло или обязательно мерзнуть в квартире и дети ночью мерзнут а потом заболевают,и удивляемся почему эпидемии гриппа у нас.и кто этот человек который своим холодным мозгом придумал температуру среднесуточную 10 градусов это же холодинище,ночью 5 а днем 15 это только сумашедший мог придумать с нашими ветрами это не 10 а 0 градусов

Регион 10 юг
Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения...




Отправлено: 07.09.17 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если в областном центре подняли тариф то все вся область автоматический начнут подымать особенно у нас на юге.

§ CHINOIS
Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения...
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 07.09.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
смело повышайте тарифы...

Украина 2013 год... тарифы на ЖКХ были подняты в 2 раза....
отлетел Крым.....
Украина январь 2014 года, тарифы ЖКХ подняли еще на 15%...
отлетел Донбасс....
Украина 2017 год.... по сравнению с 2013 годом тарифы на ЖКХ
в 4 раза выше!!!! в 4 раза....
в стране гражданская война, в стране уже висит угроза распада на отдельные княжества...
казахстан-2018? ничему не учит опыт соседей?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 131
Пользователей: 2
Всего: 133

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх