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≡ О традиции 10-процентного отката рассказала заместитель заведующей яслями-садом, обвиняемая в посредничестве во взятке		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
О традиции 10-процентного отката рассказала заместитель заведующей яслями-садом, обвиняемая в посредничестве во взятке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29540
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вслед за заведующей яслями-садом № 14 Раисой Хажиевой, уже осужденной за получение взятки, на скамье подсудимых в суде № 2 Костаная появилась ее заместитель Айгуль ТОБЫЛБАЕВА. «Она меня подставила», - заявила Тобылбаева, имея в виду бывшую начальницу.
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ди
Re: О традиции 10-процентного отката рассказала заместитель...




Отправлено: 07.09.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да уж всем хочется халявы..
а ведь учили..., бесплатный сыр только... в мышеловке

* Серый волк
Re: О традиции 10-процентного отката рассказала заместитель...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9051
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.09.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проклятое сумрачное прошлое злым роком довлеет над приезжими с районов! Это страшное незнакомое слово "детскиесадики" :lol: От него веет болезнями, обмороками, некоторые акимы города помнится в панике пытались бежать срочно прихватив чемодан с деньгами и только доблестные пограничники вернули не дав утонуть в пограничной речкей Уй. Говорят эти таинственные испускающие нехорошую энергию детскиесадики построили страшные головорезы комсомольцы в далёком прошлом. И эти мегалитические сооружения страшной энергией поражали каждый район своего нахождения, ввергая государственные учреждения в хаос, а государственных служащих акиматов в грехи тяжкие.
Вот только подумайте половина акимата уже сидит из-за детских садиков. И ещё две несчастные жертвы! Как правы были первые борящиеся с детскими садиками чиновники, которые разрушали их, продавали и вселяли разные чёрные организации.
Но мегалиты не сдавались, немало подрядчиков акимских сгинуло, и как видим до сих пор собирают свои жертвы!
Нужно как можно быстрее окружить город лошадными статуями со всех сторон!
Данные стражи-обереги своим излучением из под хвоста надежно перебьют энергию этих таинственных мегалитов цивилизации прошлого! :lol:

[Исправлено: Серый волк, 07.09.2017 - 17:09]
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Раман
Re: О традиции 10-процентного отката рассказала заместитель...




Отправлено: 07.09.17 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
О традиции 10-процентного отката рассказала заместитель

Вот ,что радует -наконец то у нас за 25 лет сформировались свои , новые ,несовковые традиции.Приятненькие ,такие.
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