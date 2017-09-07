Серый волк Re: О традиции 10-процентного отката рассказала заместитель... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9051

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:19 Проклятое сумрачное прошлое злым роком довлеет над приезжими с районов! Это страшное незнакомое слово "детскиесадики" От него веет болезнями, обмороками, некоторые акимы города помнится в панике пытались бежать срочно прихватив чемодан с деньгами и только доблестные пограничники вернули не дав утонуть в пограничной речкей Уй. Говорят эти таинственные испускающие нехорошую энергию детскиесадики построили страшные головорезы комсомольцы в далёком прошлом. И эти мегалитические сооружения страшной энергией поражали каждый район своего нахождения, ввергая государственные учреждения в хаос, а государственных служащих акиматов в грехи тяжкие.

Вот только подумайте половина акимата уже сидит из-за детских садиков. И ещё две несчастные жертвы! Как правы были первые борящиеся с детскими садиками чиновники, которые разрушали их, продавали и вселяли разные чёрные организации.

Но мегалиты не сдавались, немало подрядчиков акимских сгинуло, и как видим до сих пор собирают свои жертвы!

Нужно как можно быстрее окружить город лошадными статуями со всех сторон!

Данные стражи-обереги своим излучением из под хвоста надежно перебьют энергию этих таинственных мегалитов цивилизации прошлого!



[Исправлено: Серый волк, 07.09.2017 - 17:09]