Velkopopovizkie Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения... #10







Отправлено: - 19:44 Всё только повышают!!! То тарифы, то медстраховку, то налоги. А на что тратят? На красные бордюры, на лошадей по 80 Лямов?!? Задрали!!! Неэффективные, непрофессиональные, недалёкие управленцы. Привыкли не считать и не экономить свои личные деньги, поэтому и государственные на что попало тратят. Только лишь бы тратить и тратить. А из народа все соки выжимают!