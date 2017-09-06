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≡ О трудоустройстве бывших заключенных и ремонте водопроводов говорили в Костанайском филиале «Нур Отана»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
О трудоустройстве бывших заключенных и ремонте водопроводов говорили в Костанайском филиале «Нур Отана»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29540
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Не думай о секундах свысока…» - вдруг посреди патетической речи раздался громкий звук мобильного телефона. Оказалось, телефон неожиданно зазвонил у генерального директора ТОО «ИВОЛГА-ХОЛДИНГ» Василия Розинова.
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* Серый волк
Re: О трудоустройстве бывших заключенных и ремонте водопроводов...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9051
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.09.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никогда ещё Штирлиц не был так близко к провалу :-)
Профайл

§ Ваш земляк
Re: О трудоустройстве бывших заключенных и ремонте водопроводов...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1204
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.09.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, Васенька может без памперса ходить.Никто его не тронет...Пока делится будет..
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Адам
Re: О трудоустройстве бывших заключенных и ремонте водопроводов...




Отправлено: 06.09.17 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Ну, Васенька может без памперса ходить.

Что ему может быть?..
Когда за ним - "средний зять" ЕБ!

Анна
Re: О трудоустройстве бывших заключенных и ремонте водопроводов...




Отправлено: 07.09.17 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Не думай о секундах свысока…» - вдруг посреди этой патетической речи раздался громкий звук мобильного телефона. Оказалось, телефон неожиданно зазвонил у генерального директора ТОО «ИВОЛГА-ХОЛДИНГ» Василия Розинова. Ольга Лихограй - такая юмористка.

1504
Re: О трудоустройстве бывших заключенных и ремонте водопроводов...




Отправлено: 07.09.17 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
**************«Не думай о секундах свысока…» - вдруг посреди этой патетической речи раздался громкий звук мобильного телефона. Оказалось, телефон неожиданно зазвонил у генерального директора ТОО «ИВОЛГА-ХОЛДИНГ» Василия Розинова. Мелодия у многих вызвала улыбки. После секундного замешательства Василий Самойлович отключил звук.************
И к чему в столь серьёзной заметке этот малозначительный момент???)))
Для того, что бы комментариев было побольше?? Никого не волнует, что там с заключёнными, главное - высказаться по поводу личности значительной, и в самой уничижительной форме :-x

Житель
Re: О трудоустройстве бывших заключенных и ремонте водопроводов...




Отправлено: 07.09.17 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы значительная личность общался с журналистами, комментировал бы победы и промахи в деятельности его бизнеса, и комменты были бы возможно другие. А так, имеем то что имеем.

Читатель 1
Re: О трудоустройстве бывших заключенных и ремонте водопроводов...




Отправлено: 07.09.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где там "личность"??

Костанаец
Re: О трудоустройстве бывших заключенных и ремонте водопроводов...




Отправлено: 07.09.17 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
И к чему в столь серьёзной заметке этот малозначительный момент???)))

К тому, что во всех Гос.учреждениях запрещено заходить с мобильными телефонами, а люди все таки заходят, цирк маскарад, или кому то можно кому то нельзя (двойные стандарты)

1504
Re: О трудоустройстве бывших заключенных и ремонте водопроводов...




Отправлено: 07.09.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костанаец:
К тому, что во всех Гос.учреждениях запрещено заходить с мобильными телефонами, а люди все таки заходят, цирк маскарад, или кому то можно кому то нельзя (двойные стандарты)

Так, можно было бы отделить мух от котлет. В одной заметке написать о проблемах заключённых, а во второй обо.... ть кого-нибудь.
Цитата:
Читатель 1:
Где там "личность"??

Вы авторизуйтесь, а потом подумаем, где какая личность. Говоря простонародным языком: если ты такой умный, покажи свои деньги.... И, кстати, в моём комментарии слово "личность" было употреблено, как обозначение индивида. Но вы, своим высказыванием заставляете меня перейти в другую плоскость этого многограного выражения.

Хохол
Re: О трудоустройстве бывших заключенных и ремонте водопроводов...




Отправлено: 07.09.17 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
Говоря простонародным языком: если ты такой умный, покажи свои деньги..

Зачем мадам 1504 Вам смотреть на деньги Читателя ? Пословица звучит иначе . Если такой умный , почему такой бедный . А по поводу главы "Иволги" , Ваше козыряние его богатства неуместны . Был бы богат , у банков претензий к нему не было бы .

1504
Re: О трудоустройстве бывших заключенных и ремонте водопроводов...




Отправлено: 07.09.17 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Пословица звучит иначе . Если такой умный , почему такой бедный
И что? в Вашей версии смысл другой? Я ж написала:
Цитата:
1504:
Говоря простонародным языком

Цитата:
Хохол:
Зачем мадам 1504 Вам смотреть на деньги Читателя ?

Смысл моего поста ДАЛЕКО не в этом. Вы слишком буквально понимаете (или не понимаете) сказанное.Цитата:
Хохол:
Ваше козыряние его богатства неуместны

И в мыслях не было.Цитата:
Хохол:
Был бы богат , у банков претензий к нему не было бы .

:lol: :lol: :lol: К бедным- банки претензии не предъявляют. С них взять нЕчего. Отбирают последнее и всё.
Вы - адвокат читателя??
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