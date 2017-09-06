Цитата: Хохол:

Пословица звучит иначе . Если такой умный , почему такой бедный И что? в Вашей версии смысл другой? Я ж написала:

Цитата: 1504:

Говоря простонародным языком

Цитата: Хохол:

Зачем мадам 1504 Вам смотреть на деньги Читателя ?

Смысл моего поста ДАЛЕКО не в этом. Вы слишком буквально понимаете (или не понимаете) сказанное.Цитата: Хохол:

Ваше козыряние его богатства неуместны

И в мыслях не было.Цитата: Хохол:

Был бы богат , у банков претензий к нему не было бы .

К бедным- банки претензии не предъявляют. С них взять нЕчего. Отбирают последнее и всё.

Вы - адвокат читателя??