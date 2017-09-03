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Кумар
Новости сайта и форума




Отправлено: 03.09.17 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как бороться с бомжами? Наш двор по адресу Баймагамбетова 183 облюбовали бомжи, каждый день целая толпа собирается и сидит на трубах, пьют, едят, отправляют естественные надобности, тут же и ночуют. Конечно целая куча мусора тут же.

где наши Церкви, Мечети, благотворительные организации, вон ходят волонтеры кошек собак бездомных спасают, почему бы им не заняться бомжами? они ведь не потерянные еще для общества люди они же люди не уж то, их не жальче животных могут же, те же волонтеры привести их домой, отмыть, накормить провести с ними беседу и поставить их на правильны путь, где наша доброта?

§ Адам
Re: Новости сайта и форума
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 903
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 03.09.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
как бороться с бомжами?

Обсыпте места скопления дустом (например).
Ну или как бы вы боролись с тараканами? ;-) ))
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§ Адам
Re: Новости сайта и форума
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 903
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 03.09.17 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доронина:
Неужели так обнищали?И куда пошли те деньги,которые уже начали отчислять предприятия в ФМС?

:-x Воруют-с..
А где партейный контроль? ;-)
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инкогнито
Новости сайта и форума




Отправлено: 03.09.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ударник сделали районом города, а про дороги никаких вестей. дайте пожалуйста огласку, вам проще найти кому сообщить. тут после дождя невозможно пройти и проехать, машины люди бросают на въезде и дальше месят грязь пешком.

тырц-пырц
Новости сайта и форума




Отправлено: 05.09.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже трижды в этом году (зимой один раз и летом дважды) в нашем микрорайоне «Западный» проводился поквартирный обход с переписью детей дошкольного возраста. Причем обход проводили учащиеся старших классов, дважды приходила девочка и вот неделю назад парень. Время было уже половина десятого. В связи с чем у меня несколько вопросов: 1. на каком основании учащиеся должны это делать? 2. Кто несет за них ответственность и отвечает за их безопасность во время исполнения этого идиотского поручения? 3. Почему вообще привлекают учащихся? Что это за решение вопроса?

§ Ла-Коста
Re: Новости сайта и форума
Ла-Коста


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1342
Регистрация: 07.03.13
Отправлено: 05.09.17 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера довелось проехаться на автобусе маршрута №19, номерной знак 149, впереди, на лобовом стекле, периодически загорается табло с номером маршрута. Мало того, что ожидание составило около 20 мин. (пассажиры возмущались на остановке, прошло 3 автобуса №24 и столько же 10-го маршрута), так еще и музыка гремела так, что не только не было слышно объявлений об остановках, но и говорящие по телефону граждане вынуждены были просто орать. Никто не сделал замечания водителю, все покорно ехали в этом громыхающем попсой транспортном средстве. Я осмотрелась - информационные стенды с телефонами обслуживающей компании отсутствовали, пожаловаться некому. На выходе взглянула на водителя - и желание сделать замечание водителю отпало само собой. Есть такой типаж, вы меня поймете. Что еще насторожило - пассажиры, в ожидании автобуса, переговаривались, что этот маршрут вскорости закроют вообще, поэтому сейчас бесполезно и жаловаться.Неужели? и маршрут закроют и водители будут включать в салон мерзкий музон безнаказанно???
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§ Ла-Коста
Re: Новости сайта и форума
Ла-Коста


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1342
Регистрация: 07.03.13
Отправлено: 05.09.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тырц-пырц:
3. Почему вообще привлекают учащихся? Что это за решение вопроса?

Пишите на блог акима области и руководителя управления образования, департамента внутренних дел (отдел работы с несовершеннолетними), департамент защиты детей (если есть такой). Сейчас в каждой второй квартире или собака или алкаш, или съемная квартира с непонятными жильцами....что за идиотизм? что случится с ребенком - скажете - мама и папа недосмотрели? учителя подыскивают отзывчивых, исполнительных деток, которые ходят по подъездам, выполняя поручение классного руководителя? пусть участковые полицейские ходят! Родители! не разрешайте детям исполнять противоправное поручение, берегите ребенка!!!!
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§ 3DO
Re: Новости сайта и форума
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1876
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 05.09.17 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "мерзкий музон"
из Ваших нежных уст это прозвучало так мило :lol:
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тырц-пырц
Re: Новости сайта и форума




Отправлено: 06.09.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ла-Коста:
Есть такой типаж, вы меня поймете. Что еще насторожило - пассажиры, в ожидании автобуса, переговаривались, что этот маршрут вскорости закроют вообще, поэтому сейчас бесполезно и жаловаться.Неужели? и маршрут закроют и водители будут включать в салон мерзкий музон безнаказанно???

пишите в «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», ОО Общество защиты прав потребителей "Фемида+"

Немолчева Виолетта
Новости сайта и форума




Отправлено: 07.09.17 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый день.... наша школа № 115 отмечена в прессе как одна из самых лучших даже аким г. Костаная был в нашей школе с нашей школы можно брать "пример" - так написано в статье в "Костанайских новостях" от 05 сентября текущего года.... а почему же с детей требуют деньги на какие-то шарики (для оформления) наш директор школы отмечен как самый лучший в стране по результатам летнего отдыха - только в статье не уточняется кто отдыхал летом так хорошо.... за первое место школа получила 700 000 тенге - неужели не хватает на шарики:((((((((((( с такими деньгами .... так хватит и на фонарики.... когда перестанут школы с нас родителей вымогать деньги.... я в свое время много делала подарков школе - директор школы в курсе.....
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