Цитата: вадим:

я на фото смотрю и мне стыдно как будто я виноват перед ним, жалко до слез, призываю общество не оставаться равнодушными, убийцы должны понести наказание, наверняка были свидетели

да, свидетели были с обоих сторон, они и подтвердили, что убийц не было, а была обычная драка, так что не кори себя, это жизнь.