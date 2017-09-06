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Гость:
Лицемерить изволите! Если бы какой Вася Мыркымбаев признался, что бывший наркоман, на него бы ушат помоев вылили, обвинили бы во всем, что угодно.
Лицемерите вы тут на форуме, ибо уже вылили ушат помоев на него о вранье (типа пиар ход такой? Подставить отца, осудить его заочно, инсценировать самоубийство, а в реале он на Гавайях, чтобы внука продвигать?), о том чего он еще не сделал с футболом, о том, что дед знал/не знал - типичный "Пусть говорят" с малаховыми. К тому же, выше расписал Козлову о различиях - наркомана и быдла, увлекающегося наркотиками. У меня в доме живет парень, который по этому делу в Затоболовке лежал. В доме большинство об этом знают, здороваются, жалеют его и родителей, он ведь не вор и не убийца, не быдло. Никто его не делает изгоем, только на форуме расписывают о лицемерии какие-то ханжи и лицемеры. ) Цитата:
Гость:
пережил душевную трагедию'', простить и понять...
Ты что как Козлов несешь чушь, какое "понять и простить", ты что с ним что-то сделать хочешь? А нет, ты просто гнобишь его, отчуждаешь его от социума, он президентской четы к которой у населения претензии, не нашего порядка, лицемеришь по собой же сказанному. Хех, "людишки".