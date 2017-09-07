Серый волк Re: В Костанае снизили стоимость проезда на автобусах маршрута №... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9048

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:34 Цитата: ди:

ну теперь заживем....

А то! Ещё как! Вот видите о людях в акимате заботятся! Причём о работающих на единственном стабильном в области и очень перспективном, судая по оконячиванию улиц, учреждении на конечной этого автобуса.

Наверное профсоюз киллеров с конечной этого маршрута обратился. Мол так и так! Работаем! Результаты показываем, развиваемся, а проклятые автобусники мешают нашим трудовым доходам, и делают наши услуги для граждан слишком дорогими.

Судя по тому, что только этот маршрут, то всё именно так и было!

Интересно только чем акимат свою традиционную взятку в 30% взял? Натурой?



[Исправлено: Серый волк, 07.09.2017 - 13:36]