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§ NG.kz
В Костанае снизили стоимость проезда на автобусах маршрута № 104
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29539
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь вместо 100 тенге пассажиры, следующие из Костаная в Затобольск, будут платить 90. На 10 тенге меньше от тарифа, то есть 80 тенге, будут платить пенсионеры. Об этом «НГ» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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ди
Re: В Костанае снизили стоимость проезда на автобусах маршрута №...




Отправлено: 07.09.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну теперь заживем....

Ivan
Re: В Костанае снизили стоимость проезда на автобусах маршрута №...




Отправлено: 07.09.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь и на 115 маршруте нужно пересчитать стоимость. У него маршрут почти такой же как и на 104(у 115 немного короче).

Дмитрий
Re: В Костанае снизили стоимость проезда на автобусах маршрута №...




Отправлено: 07.09.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неделю назад был в г.Актобе, стоимость проезда в автобусе по городу 55 тенге, цена на бензин и солярку как у нас. Правда большинство автобусов у них маленькие, наверно они так оптимизировали, а у нас большие автобусы днем полупустые ходят и за счёт цены билета хотят оправдать свои потери???

Луиза
Re: В Костанае снизили стоимость проезда на автобусах маршрута №...




Отправлено: 07.09.17 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про дотации из бюджета в Актобе и других областных городах не забыл?

* Серый волк
Re: В Костанае снизили стоимость проезда на автобусах маршрута №...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9048
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.09.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ди:
ну теперь заживем....

А то! Ещё как! Вот видите о людях в акимате заботятся! Причём о работающих на единственном стабильном в области и очень перспективном, судая по оконячиванию улиц, учреждении на конечной этого автобуса.
Наверное профсоюз киллеров с конечной этого маршрута обратился. :-) Мол так и так! Работаем! Результаты показываем, развиваемся, а проклятые автобусники мешают нашим трудовым доходам, и делают наши услуги для граждан слишком дорогими. :lol:
Судя по тому, что только этот маршрут, то всё именно так и было! :-)
Интересно только чем акимат свою традиционную взятку в 30% взял? Натурой? :-)

[Исправлено: Серый волк, 07.09.2017 - 13:36]
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гость
Re: В Костанае снизили стоимость проезда на автобусах маршрута №...




Отправлено: 07.09.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Интересно только чем акимат свою традиционную взятку в 30% взял? Натурой?

Проездными. :lol:

сидр
Re: В Костанае снизили стоимость проезда на автобусах маршрута №...




Отправлено: 07.09.17 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не тот ли это автобусный маршрут, который до псих.больницы идет?)) Видимо клиентов поприбавилось!)
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