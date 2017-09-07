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≡ В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения повысится на 4,4%, на горячую воду – на 2,7%		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения повысится на 4,4%, на горячую воду – на 2,7%
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29539
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 7 сентября, представители ГКП «КТЭК» и ГКП «Костанай-Су» отчитались о подготовке к отопительному сезону, ремонте сетей и повышении тарифов на свои услуги. Брифинг прошел в малом зале акимата Костаная.
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ди
Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения...




Отправлено: 07.09.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
..первый пошел...

Anubis
Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения...




Отправлено: 07.09.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все платить в одном месте давно уже придумали - kaspi.kz :-P

Живу снимаю
Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения...




Отправлено: 07.09.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит нам повысят арендную плату за жилье через месяц. (Не платим отдельно. А вместе все)

рита
Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения...




Отправлено: 07.09.17 - 18:14
Комментарий удален модератором.

Емеля
Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения...




Отправлено: 07.09.17 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему не работаете с должниками?В нашем доме живет семья ,которая за последние 5 лет,точно ,должна более 500 000,судя по вашим спискам должников на подъездах.И долг не снижается.Работайте,господа,работайте.

таир
Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения...




Отправлено: 07.09.17 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему властьимущие разрешают такое безобразие?Нам ведь зарплату не повышают три раза в год.
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