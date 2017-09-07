NG.kz В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения повысится на 4,4%, на горячую воду – на 2,7%



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:31 Сегодня, 7 сентября, представители ГКП «КТЭК» и ГКП «Костанай-Су» отчитались о подготовке к отопительному сезону, ремонте сетей и повышении тарифов на свои услуги. Брифинг прошел в малом зале акимата Костаная.

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