1504 Re: О трудоустройстве бывших заключенных и ремонте водопроводов... #9







Отправлено: - 12:39 Цитата: Костанаец:

К тому, что во всех Гос.учреждениях запрещено заходить с мобильными телефонами, а люди все таки заходят, цирк маскарад, или кому то можно кому то нельзя (двойные стандарты)

Так, можно было бы отделить мух от котлет. В одной заметке написать о проблемах заключённых, а во второй обо.... ть кого-нибудь.

Цитата: Читатель 1:

Где там "личность"??

Вы авторизуйтесь, а потом подумаем, где какая личность. Говоря простонародным языком: если ты такой умный, покажи свои деньги.... И, кстати, в моём комментарии слово "личность" было употреблено, как обозначение индивида. Но вы, своим высказыванием заставляете меня перейти в другую плоскость этого многограного выражения.