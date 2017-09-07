препод Re: Основательница научной базы из Казахстана закрыла россиянам... #7







Отправлено: - 15:21 Допустим я написал статью и хочу опубликоваться. Почему я должен платить за это немалые деньги, а это сотни тысяч тенге? Кто установил эту цену? Почему она именно такая?



Далее моя(!) статья попадёт в Банк научных статей и её владельцы - ПРОДАВЦЫ ВОЗДУХА -продолжают на ней зарабатывать. Мне бонусы в виде индекса цитируемости, а денежки от читателей им.



А кто придумал систему цитирования статей? Сдаётся мне, что это одни и те же проходимцы.

А наши требования им потакают - хочешь научную степень? - задорого публикуйся!



Словом, публикация статей - это бизнес, непыльный и безответственный.