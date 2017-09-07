/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Основательница научной базы из Казахстана закрыла россиянам доступ к ней		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Основательница научной базы из Казахстана закрыла россиянам доступ к ней
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29538
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.17 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанская студентка Александра Элбакян заблокировала доступ к своей бесплатной базе научных публикаций для всех российских пользователей. Она обиделась на российских учёных за то, что те высмеивали её политические взгляды и назвали в её честь насекомое-паразита.
Читать новость

§ CHINOIS
Re: Основательница научной базы из Казахстана закрыла россиянам...
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 07.09.17 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как же борьба с пиратством????
И как можно давать социальный статус и награды за то, что человек по сути своровал миллионы трудов, над которыми работали миллионы человек?
элбяка на самом деле очень сомнительный человек....
кредит доверия исчерпан.
Закрыла доступ для россиян???? напугать решила???
у нас таких Элбякянов в каждом дворе по полторы сотни....
Профайл

§ CHINOIS
Re: Основательница научной базы из Казахстана закрыла россиянам...
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 07.09.17 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Элбакян в 2016 году была названа человеком года по версии журнала Nature за то, что создала пиратский сайт с миллионами научных работ.


люди работали, делали труды, которые должны быть оплачены....
у нас привыкли все своровать и тут же получить за это награду и звание ЧЕлоек года....
Любое научное открытие это своего рода бизнес-проект, который требует капитьаловложения, и соответственно должен отбиваться... а эта паразитка просто стыбрила результаты трудов многих ученых.... и еще "обижается"..... да ее посадить не мешало бы....
Профайл

Duro
Re: Основательница научной базы из Казахстана закрыла россиянам...




Отправлено: 07.09.17 - 14:13
Комментарий удален модератором.

Тчк
Re: Основательница научной базы из Казахстана закрыла россиянам...




Отправлено: 07.09.17 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Её и американцы пытались засудить за то, что по сути ворует научные статьи. Паразит и есть паразит.

Гость
Re: Основательница научной базы из Казахстана закрыла россиянам...




Отправлено: 07.09.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
Любое научное открытие это своего рода бизнес-проект, который требует капитьаловложения, и соответственно должен отбиваться...

Глупость, которую вам вдолбили в голову капиталисты.

§ Доктор СИЗО
Re: Основательница научной базы из Казахстана закрыла россиянам...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3970
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 07.09.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
Любое научное открытие это своего рода бизнес-проект, к

-за который разработчик уже получил деньги в виде зарплаты и премий.... сотая доля процента в любом открытии....действительно новшевство.... а остальное такое присвоение чужого бесхозного труда....
-
Профайл

препод
Re: Основательница научной базы из Казахстана закрыла россиянам...




Отправлено: 07.09.17 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Допустим я написал статью и хочу опубликоваться. Почему я должен платить за это немалые деньги, а это сотни тысяч тенге? Кто установил эту цену? Почему она именно такая?

Далее моя(!) статья попадёт в Банк научных статей и её владельцы - ПРОДАВЦЫ ВОЗДУХА -продолжают на ней зарабатывать. Мне бонусы в виде индекса цитируемости, а денежки от читателей им.

А кто придумал систему цитирования статей? Сдаётся мне, что это одни и те же проходимцы.
А наши требования им потакают - хочешь научную степень? - задорого публикуйся!

Словом, публикация статей - это бизнес, непыльный и безответственный.

§ CrazyBeaver
Re: Основательница научной базы из Казахстана закрыла россиянам...
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 66
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 07.09.17 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
люди работали, делали труды, которые должны быть оплачены....

К Вашему сведению, в мире, практически все научные труды и исследования оплачиваются. Даже у нас в стране так это делается. А вот зарабатывают на этом, потом, уже не ученые, а те кто им оплачивал исследования.
Профайл

Гость
Основательница научной базы из Казахстана закрыла россиянам доступ к ней




Отправлено: 07.09.17 - 15:39
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 136
Пользователей: 1
Всего: 137

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх