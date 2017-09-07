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§ NG.kz
Президент РК Нурсултан Назарбаев на открытии сессии...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29538
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент РК Нурсултан Назарбаев на открытии сессии Парламента заявил, что нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги. Разделяете ли вы такую точку зрения?
Результаты опроса

§ Доктор СИЗО
Re: Президент РК Нурсултан Назарбаев на открытии сессии...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3970
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 07.09.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а куда деваться властям....кто то же должен оплачивать круглогодичное раздалбливание дорожного покрытия.... километровые замены теплотрасс.... отапливание улиц....
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* самый умный
Re: Президент РК Нурсултан Назарбаев на открытии сессии...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 298
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 07.09.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забыли еще один вариант ответа:
"Нет, потому что сфера ЖКХ абсолютно непрозрачная и куда тратятся дополнительные средства от повышения тарифов неизвестно"
Профайл
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