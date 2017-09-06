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≡ Казахстан вышел на первое место среди стран СНГ по уровню потребления.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Казахстан вышел на первое место среди стран СНГ по уровню потребления.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29538
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экономический кризис лишил РФ первого места в СНГ по уровню потребления. Средние потребительские расходы жителей Казахстана теперь на 16% больше, чем у россиян. Такой промежуточный результат падения доходов населения России зафиксировали в Аналитическом центре (АЦ) при правительстве РФ.
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§ сайлау курманов
Re: Казахстан вышел на первое место среди стран СНГ по уровню...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2091
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.09.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если судить по выручке , лна немного выросла по сравнению с прошлыми годами , а по количеству в два раза упала , видимо высокие цены сыграли роль
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§ CHINOIS
Re: Казахстан вышел на первое место среди стран СНГ по уровню...
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 06.09.17 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну, первое место по уровню потребления это сомнительный показатель...это значит, что люди привыкли потреблять....вот когда выйдет на первое место по производству это будет ГОРДОСТЬ!
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мимопроходилЬ
Re: Казахстан вышел на первое место среди стран СНГ по уровню...




Отправлено: 06.09.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Санкции работают, а искандеры больше не смеются. Казахстану надо пользоваться текущим положением, как пользуется этим батька Лукашенко, надо продолжать опускать курс тг. по отношению к рублю, россияне провалятся после выборов Путина и бросятся "догонять" нас..

Гость
Re: Казахстан вышел на первое место среди стран СНГ по уровню...




Отправлено: 06.09.17 - 12:23
Комментарий удален модератором.

тоды ой
Re: Казахстан вышел на первое место среди стран СНГ по уровню...




Отправлено: 06.09.17 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мимопроходилЬ:
Санкции работают, а искандеры больше не смеются.

вот когда начнут действовать санкции введенные недавно, а они набирают силу через 180 дней после введения, да еще и резервный фонд исчерпается, тогда искандеры точно заплачут.

чучело
Re: Казахстан вышел на первое место среди стран СНГ по уровню...




Отправлено: 06.09.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по уровню коррупции вроде тоже первые.
тады понятно.
натырил миллионны-потребил потребление.
кругооборот воды в природе.
алга.

Марк Стаканыч
Re: Казахстан вышел на первое место среди стран СНГ по уровню...




Отправлено: 06.09.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Такие данные опубликовал Аналитический центр при правительстве РФ.

Таки пали русаки жертвой нашей официальной статистики.
Мабуть восхитил их уровень средней зарплаты.

тётя Соня
Re: Казахстан вышел на первое место среди стран СНГ по уровню...




Отправлено: 06.09.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
толи ещё будет ой ой...скоро будет полная амба...резерв подходит к концу... надежды на Китай тают как прошлогодний снег...

Меркурий
Re: Казахстан вышел на первое место среди стран СНГ по уровню...




Отправлено: 06.09.17 - 20:34
Комментарий удален модератором.

§ CHINOIS
Re: Казахстан вышел на первое место среди стран СНГ по уровню...
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 07.09.17 - 11:39
Комментарий удален модератором.
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§ CHINOIS
Re: Казахстан вышел на первое место среди стран СНГ по уровню...
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 07.09.17 - 11:53
Комментарий удален модератором.
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Lex
Re: Казахстан вышел на первое место среди стран СНГ по уровню...




Отправлено: 07.09.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зная как делается наша "стасиська"- не пишите ребята лажу, ок? Макарох стали больше брать? Когда в хорошие времена покупали мясо.

глас народа
Re: Казахстан вышел на первое место среди стран СНГ по уровню...




Отправлено: 07.09.17 - 12:55
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Казахстан вышел на первое место среди стран СНГ по уровню...




Отправлено: 07.09.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
это значит, что люди привыкли потреблять

Это значит что есть деньги, чтобы потреблять.
Короче живем все хуже и хуже с каждым днем )))
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