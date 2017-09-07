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≡ Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна не установлена - ДВД Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна не установлена - ДВД Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29538
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По версии полицейских, которые они озвучили сегодня, 7 сентября, 20-летний мастер спорта по кикбоксингу Диар Кожаков избил 21-летнего Дмитрия Дядюна в одиночку.
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Serik Hamitov
Re: Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна...




Отправлено: 07.09.17 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну вот, что и требовалось доказать. А то "Ваша Газета" как всегда хай вай подняла на пустом месте: "басурмане нападають".
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