Цитата: шматко:

Откуда вы думаете у казастана сейчас такая огромная территория , или вы думаете что ее нам кто-то подарил, нет она сохранена благодаря вот таким батырам как кобланды и шакшак.

И благодаря Российской империи\CCCP, но об этом сейчас принято умалчивать.