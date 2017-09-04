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≡ Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку Кошкарулы в Костанае будет открыт 14 сентября		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку Кошкарулы в Костанае будет открыт 14 сентября
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29538
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.17 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 4 сентября, на построенный из мрамора постамент высотой около 7 м установили бронзовый конно-скульптурный памятник Шакшаку Жанибеку Кошкарулы. Общая высота композиции составляет почти 15 м.
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кустанаец
Re: Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку...




Отправлено: 05.09.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
потомок Шакшак Жанибека:


безымянный.
значит никто.
и зовут тебя никак.
проходи мимо.
не морочь людям мозги.

БАТЫР КОСТАН
Re: Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку...




Отправлено: 05.09.17 - 15:08
Комментарий удален модератором.

§ Ваш земляк
Re: Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1204
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 05.09.17 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
хорошие стихи писал.....трогательные....про Луку Мудищева.....например.....

Поздравляю господина соврамши! Ты бы не позорился, дядя, на старости лет! Барков это написал...
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§ Доктор СИЗО
Re: Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3970
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 07.09.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
дядя, на старости лет! Барков это написал.

- господин хороший....я, как то не спрашивал вас, кто является автором Луки Мудищева....авторство Пушкина никем не оспаривается.... а если хотите стать моим ординарцем....только потом не жалуйтесь в редколлегию.... изза вас, кляузников, бумаги на присвоение очередного звания лежат не подписанными....
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Гость
Re: Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку...




Отправлено: 07.09.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шматко:
Откуда вы думаете у казастана сейчас такая огромная территория , или вы думаете что ее нам кто-то подарил, нет она сохранена благодаря вот таким батырам как кобланды и шакшак.

И благодаря Российской империи\CCCP, но об этом сейчас принято умалчивать.

* drakon
Re: Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11840
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.09.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
за вас, кляузников, бумаги на присвоение очередного звания лежат не подписанными....

Доктор,а кому не подписывают звание?
Тархану или тебе? Помни я за то,чтобы
тебе подписали... :lol: :oops:
Профайл

§ Доктор СИЗО
Re: Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3970
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 07.09.17 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Доктор,а кому не подписывают звание?
Тархану или тебе? Помни я за то,чтобы
тебе подписали... :lol: :oops:

-не хватает всего 2 друзей.... 98 друзей уже собрал....ты, может Барбару подключишь и проголосуешь? А я Хохла попрошу слезно....проголосовать...100 друзей и статус мне дадут непотопляемого пользователя... :-) :-) :-) :oops: :-x
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14587
Re: Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку...




Отправлено: 07.09.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
красивый памятник!!! вечно недовольные костанайцы, очнитесь уже, вас никто спрашивать не будут, нравится вам или нет

* drakon
Re: Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11840
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.09.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
ты, может Барбару подключишь и проголосуешь?

Доктор,Барбара уже давно у тебя в друзьях. 113... :-o
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Гость
Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку Кошкарулы в Костанае будет открыт 14 сентября




Отправлено: 07.09.17 - 15:44
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