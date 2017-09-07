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≡ Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна не установлена - ДВД Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна не установлена - ДВД Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29538
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По версии полицейских, которые они озвучили сегодня, 7 сентября, 20-летний мастер спорта по кикбоксингу Диар Кожаков избил 21-летнего Дмитрия Дядюна в одиночку.
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Читатель 1
Re: Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна...




Отправлено: 07.09.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ясно, что за "групповуху" срок больше. "Одиночный мотылёк" бл....

Бывалый
Re: Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна...




Отправлено: 07.09.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Димка был крепким парнем, весил около 90 килограммов, раньше занимался борьбой
Цитата:
Диар Кожаков же выступал в турнирах по кикбоксингу в весовой категории до 57 кг.
Самооборона детектед.
Борцун шибко уверовал в свою непобедимость, за что и поплатился.

андрей
Re: Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна...




Отправлено: 07.09.17 - 12:28
Комментарий удален модератором.

Иван
Re: Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна...




Отправлено: 07.09.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот и все а мы все спорили, какие вам еще аргументы нужны, было раз на раз.

ерик
Re: Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна...




Отправлено: 07.09.17 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть объяснят как врачи могли с проломленным черепом парня домой отправить? И как Кайкенов Т. будет опять откупаться?

Гога
Re: Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна...




Отправлено: 07.09.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Иван:
вот и все а мы все спорили, какие вам еще аргументы нужны, было раз на раз.

Это разве аргументы? Подмазали кого надо и дело повернули так как удобно. За "групповуху" срок бы нескольким корячился, а так один пошел паровозом. Греть будут, да еще и на суде поди найдут смягчающие. Мутно всё.

Гога
Re: Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна...




Отправлено: 07.09.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А врача и медсестру тоже надо бы привлечь.

прохожий
Re: Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна...




Отправлено: 07.09.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

видео с камер всë расставило на места, хватит уже нагнетать. Парня жаль.

124
Re: Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна...




Отправлено: 07.09.17 - 13:58
Комментарий удален модератором.

вадим
Re: Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна...




Отправлено: 07.09.17 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я на фото смотрю и мне стыдно как будто я виноват перед ним, жалко до слез, призываю общество не оставаться равнодушными, убийцы должны понести наказание, наверняка были свидетели

Иван
Re: Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна...




Отправлено: 07.09.17 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Это разве аргументы? Подмазали кого надо и дело повернули так как удобно. За "групповуху" срок бы нескольким корячился, а так один пошел паровозом. Греть будут, да еще и на суде поди найдут смягчающие. Мутно всё.

не надо раздувать и заниматься клеветой, если есть какие факты то предоставь правоохранительным органам, а то все это какой то гнильцой попахивает, за это могут и привлечь.

§ KOS77
Re: Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 621
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 07.09.17 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
20-летний мастер спорта по кикбоксингу Диар Кожаков избил 21-летнего рудничанина Дмитрия Дядюна в одиночку.

Цитата:
других лиц, причастных к избиению не установлено

Кто бы сомневался?! В суде выяснится, что это была самооборона или Дмитрий после драки сам где-то ударился головой и кикбоксер не причастен к смерти...
Цитата:
которые «прыгали на нем».

Модно, что ли сейчас запинывать лежачих и прыгать на них, да еще и толпой? Раньше лежачего не трогали, а бились до крови, но не до смерти (по крайней мере в моей юности)...
Профайл

Гога
Re: Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна...




Отправлено: 07.09.17 - 14:53
Комментарий удален модератором.

Гога
Re: Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна...




Отправлено: 07.09.17 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Самооборона детектед.
Борцун шибко уверовал в свою непобедимость, за что и поплатился.

Лично там присутствовал?
Или как всегда, астанинским сквозняком надуло?
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