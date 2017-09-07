Цитата: Гога:

Это разве аргументы? Подмазали кого надо и дело повернули так как удобно. За "групповуху" срок бы нескольким корячился, а так один пошел паровозом. Греть будут, да еще и на суде поди найдут смягчающие. Мутно всё.

не надо раздувать и заниматься клеветой, если есть какие факты то предоставь правоохранительным органам, а то все это какой то гнильцой попахивает, за это могут и привлечь.