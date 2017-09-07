Затоболец Re: Как сдерживали падение тенге в РК: в Нацбанке сообщили об... #4





(Пользователи) Сообщений: 49

Регистрация: 03.04.17 (Пользователи) Отправлено: - 12:08 Видишь ли, высокий спрос на доллары США, и курс растет. Для кого растет? Ну так давайте продадим доллары по заниженной цене и назвать это интервенцией, зачем? Чтобы накупить подешевле доллары и затем через годик продать, когда вырастит курс! А че рублики не продаете? Спрос на рубль всегда будет.

Так рубленок станет тополем, и будет курс за 10 тенге. А цена молока за литр вырастет до 300 тенге, все равно Россия не сможет поставить дешевле 300 тнг при курсе 1 рубль - 10 тенге.

И наши Депы, Новые деньки, Садчиковчане и Лесные селчане поднимут цену молока за литр до 300 тенге.

Всем выгодно, а жрать станет дорого, туалеты мыть станет дорого, и руки будут грязными, мыло то дорогое станет, потому как Россия наш главный и наверное единственный поставщик, там вся продукция бытовой химички