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§ NG.kz
То ли ещё будет, ой-ёй-ёй!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29535
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Имею наглость проживать по улице имени Мауленова, в районе, так называемого ,,Кривого магазина''. Как всем известно, в связи с ремонтными работами, горячей воды летом не было во всем нашем славном городе. Также, вместе со всеми горожанами, с нетерпением ожидали её включения.
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§ Сергей_я
Re: То ли ещё будет, ой-ёй-ёй!
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2120
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 07.09.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бойлер - наше все. Если жилье не съемное считаю наличие сего устройства обязательным.
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sali
Re: То ли ещё будет, ой-ёй-ёй!




Отправлено: 07.09.17 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
молодец хорошо написала! И главное точно и с иронией!

Vtb
Re: То ли ещё будет, ой-ёй-ёй!




Отправлено: 07.09.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нудизм какой то саркастический. Терпи дальше, скоро будет тебе вода. Телефон сдавал тоже залитый?

§ dandiv
Re: То ли ещё будет, ой-ёй-ёй!
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 438
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 07.09.17 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Бойлер - наше все. Если жилье не съемное считаю наличие сего устройства обязательным.

Полностью поддерживаю!
Я в частном секторе живу, поэтому горячая вода у нас всегда за счет водогрейки, никаких неудобств по этому поводу не испытываю ;-)
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