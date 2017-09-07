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Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29535

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:31 Имею наглость проживать по улице имени Мауленова, в районе, так называемого ,,Кривого магазина''. Как всем известно, в связи с ремонтными работами, горячей воды летом не было во всем нашем славном городе. Также, вместе со всеми горожанами, с нетерпением ожидали её включения.

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