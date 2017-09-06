1504 Re: О трудоустройстве бывших заключенных и ремонте водопроводов... #5







Отправлено: - 09:50 **************«Не думай о секундах свысока…» - вдруг посреди этой патетической речи раздался громкий звук мобильного телефона. Оказалось, телефон неожиданно зазвонил у генерального директора ТОО «ИВОЛГА-ХОЛДИНГ» Василия Розинова. Мелодия у многих вызвала улыбки. После секундного замешательства Василий Самойлович отключил звук.************

И к чему в столь серьёзной заметке этот малозначительный момент???)))

Для того, что бы комментариев было побольше?? Никого не волнует, что там с заключёнными, главное - высказаться по поводу личности значительной, и в самой уничижительной форме