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§ NG.kz
Неполная, но нужная помощь
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29535
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.17 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полмиллиона тенге требовалось собрать в этом туре, чтобы два ребенка из Костаная - Даша ЗАХАРОВА и Матвей ПАРШУТА - могли пройти сколько-нибудь полноценную реабилитацию. Но средств в кассе проекта накопилось меньше, поэтому пришлось решать, какой процент от требуемой суммы необходимо выделить каждому.
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§ Елена Пикельная
Re: Неполная, но нужная помощь
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 162
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 07.09.17 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не успел закрыться 63-й тур проекта, а уже началось поступление денег на следующий. Читатель, регулярно помогающий нам в сборах денег для нуждающихся, передал 3 000 тенге. Спасибо!
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* CHINOIS
Re: Неполная, но нужная помощь
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 07.09.17 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
8-) :-P
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