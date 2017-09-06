CHINOIS Re: В капшагайском казино сожгли призовой Toyota Land Cruiser #15





(Пользователи) Сообщений: 34

Регистрация: 02.03.17 (Пользователи) Отправлено: - 12:12 Все предположительно ппросто: отжали у кого-то джипчик, из-за долгов или еще по какой причине...выставили его в качестве устрашающей "рекламы", но хозяин сказал слово из трех букв вам и его аскеры приехали и сожгли, чтобы не повадно было..... схама банальна в принципе....