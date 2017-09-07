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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:08 Полмиллиона тенге требовалось собрать в этом туре, чтобы два ребенка из Костаная - Даша ЗАХАРОВА и Матвей ПАРШУТА - могли пройти сколько-нибудь полноценную реабилитацию. Но средств в кассе проекта накопилось меньше, поэтому пришлось решать, какой процент от требуемой суммы необходимо выделить каждому.

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