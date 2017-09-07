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≡ Как сдерживали падение тенге в РК: в Нацбанке сообщили об интервенциях в августе и сентябре		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Как сдерживали падение тенге в РК: в Нацбанке сообщили об интервенциях в августе и сентябре
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29535
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.17 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По прогнозам Нацбанка, курс тенге к доллару будет сохраняться на текущих уровнях, если цены на нефть не снизятся ниже 50 долларов за баррель, а курс российского рубля не превысит 59-60 рублей за доллар. Более того, текущий уровень обменного курса является недооцененным по отношению к рублю, что создает предпосылки для его коррекции.

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Потомок Алдара-Косе
Re: Как сдерживали падение тенге в РК: в Нацбанке сообщили об...




Отправлено: 07.09.17 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я одно не могу понять,то нам говорили что падает рубль и тенге вместе с ним. Но рубль по отношению к доллару сейчас постоянно растёт! Ещё нам говорили что падает нефть и вместе с ней тенге,но нефть тоже только дорожает! Так к чему,всё же,привязан тенге? У нас вообще есть грамотные экономисты,способные внятно и понятно обьяснить это постоянное падение нац валюты? Как жить и что-то планировать в этой стране??

Гость
Re: Как сдерживали падение тенге в РК: в Нацбанке сообщили об...




Отправлено: 07.09.17 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слава богу, все под контролем. Нечего переживать, расходимся.

Гость
Re: Как сдерживали падение тенге в РК: в Нацбанке сообщили об...




Отправлено: 07.09.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы то хорошие, все делаем правильно. Это вон отдельные эксперты со своими заявлениями виноваты, что тенге обесценивается. :lol:

* Затоболец
Re: Как сдерживали падение тенге в РК: в Нацбанке сообщили об...
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 07.09.17 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видишь ли, высокий спрос на доллары США, и курс растет. Для кого растет? Ну так давайте продадим доллары по заниженной цене и назвать это интервенцией, зачем? Чтобы накупить подешевле доллары и затем через годик продать, когда вырастит курс! А че рублики не продаете? Спрос на рубль всегда будет.
Так рубленок станет тополем, и будет курс за 10 тенге. А цена молока за литр вырастет до 300 тенге, все равно Россия не сможет поставить дешевле 300 тнг при курсе 1 рубль - 10 тенге.
И наши Депы, Новые деньки, Садчиковчане и Лесные селчане поднимут цену молока за литр до 300 тенге.
Всем выгодно, а жрать станет дорого, туалеты мыть станет дорого, и руки будут грязными, мыло то дорогое станет, потому как Россия наш главный и наверное единственный поставщик, там вся продукция бытовой химички
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Читатель 1
Re: Как сдерживали падение тенге в РК: в Нацбанке сообщили об...




Отправлено: 07.09.17 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да вы уже откровенно скажите, что рубль должен быть 6.0 и всё. А все остальные курсы это производные. (Хотите импорт из России снизить??? Не получится - заменить нечем, и своего нет, и инвесторов нет.) А инвесторов и не будет пока всё "скачет"!

707
Re: Как сдерживали падение тенге в РК: в Нацбанке сообщили об...




Отправлено: 07.09.17 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нац банк может давать комментарии на второй день, когда курс тенге обваливают без причин? Сегодня, когда доллар на KASE упал на 3 тенге вылезли комментаторы из банка. У меня мелькали мысли обменять депозит на валюту, хотя понимал, что идет игра на скидывание лохам доллара. Посмотрите прогнозы по рублю на 17, 18, 19 года. Доллар по прогнозу должен упасть до 47 рублей. И даже если к рублю мы опустимся до 7 к 1, то доллар будет стоить 329 тенге.

Гость
Как сдерживали падение тенге в РК: в Нацбанке сообщили об интервенциях в августе и сентябре




Отправлено: 07.09.17 - 12:27
Комментарий проходит проверку.

* Затоболец
Как сдерживали падение тенге в РК: в Нацбанке сообщили об интервенциях в августе и сентябре
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 07.09.17 - 12:27
Комментарий проходит проверку.
Профайл
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