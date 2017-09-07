NG.kz Камчатка-2017. Ближе к воде



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 01:03 Быть на Камчатке в непосредственной близости к магме и не побывать на горячих источниках - будет непростительной ошибкой. Они есть в очень многих местах и в диком состоянии, но их нужно знать. Да и путь к этим местам долгий. Оборудованы очень по-разному. Иногда температура озера регулируется камнем, затыкающим ответвление ручья.

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