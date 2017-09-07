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§ NG.kz
Камчатка-2017. Ближе к воде
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29525
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.17 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Быть на Камчатке в непосредственной близости к магме и не побывать на горячих источниках - будет непростительной ошибкой. Они есть в очень многих местах и в диком состоянии, но их нужно знать. Да и путь к этим местам долгий. Оборудованы очень по-разному. Иногда температура озера регулируется камнем, затыкающим ответвление ручья.
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§ Серый волк
Re: Камчатка-2017. Ближе к воде
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9045
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.09.17 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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