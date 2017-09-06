Цитата: ГЫ:

чтож тогда такие просвещенные и образованные, все про...ли?

Почему же, все? Гыыы. Не все! А только часть. А другая часть (кстати большая часть), до сих пор приносит доход неким лицам.

А первая часть, в зависимости, от твоего возраста, гыгыы. Либо тебе, либо папке с мамкой, было сказано, что, мол ,,вас обманывают, вам недодают '', разваливайте ,,совок''. А вот при капитализме, каждый сможет разбогатеть.

Ну что, гыгыгыыы, разбогател? Тогда радуйся, сбылась твоя мечта. А если, нет, ну значит, ты гыгыгыгыыы, лузер, неудачник. Завидуй молча!