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§ NG.kz
Глумление над СССР продолжается
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29524
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.17 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если уж Республиканский научно-практический центр (еще раз: РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ, к слову государственная контора под МОН РК) позволяет себе такие высказываения, у меня нет слов, что творится...
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глас народа
Re: Глумление над СССР продолжается




Отправлено: 06.09.17 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а теперь министерство ОБРАЗОВАНИЯ. Т.е. раньше просвещали, а теперь занимаемся какими-то образованиями*******

И занимают . почему-то, ПЕРВЫЕ МЕСТА в МИРЕ на международных олимпиадах учащихся и студентов по физике, химии, математике, биологии, информатике (см .в инете, данные на 2017год.).

Гость
Re: Глумление над СССР продолжается




Отправлено: 06.09.17 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ГЫ:
чтож тогда такие просвещенные и образованные, все про...ли?

Почему же, все? Гыыы. Не все! А только часть. А другая часть (кстати большая часть), до сих пор приносит доход неким лицам.
А первая часть, в зависимости, от твоего возраста, гыгыы. Либо тебе, либо папке с мамкой, было сказано, что, мол ,,вас обманывают, вам недодают '', разваливайте ,,совок''. А вот при капитализме, каждый сможет разбогатеть.
Ну что, гыгыгыыы, разбогател? Тогда радуйся, сбылась твоя мечта. А если, нет, ну значит, ты гыгыгыгыыы, лузер, неудачник. Завидуй молча!

§ bgb
Re: Глумление над СССР продолжается
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3646
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 07.09.17 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А относящийся, скорее всего, к вопросу Независимости Казахстана!

это явилось результатом действий забравшегося в беловежскую пущу президента с алкоголическими наклонностями. 8-)
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