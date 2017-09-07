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§ NG.kz
Все качели погорели?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29524
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.17 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае на пр. Кобыланды батыра, дом № 30, на детской площадке такое творится: все качели, лесенки, грибочки вырваны с корнем и валяются посреди двора. Здесь гуляют дети, они же могут получить травмы.
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§ Серый волк
Re: Все качели погорели?
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9045
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.09.17 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё абсолютно правильно!
:lol:
Чего удивлённые глазки строить, если улица мифического персонажа, на фото прилепленная избушка Бабы Яги, а вокруг продукты шабаша кощеев бессмертных.

Сиё место обязательно нужно под охрану поставить, чтоб нерадивые жители случайно в порядок не привели.
Этот удивительный уголок можно сдавать для съёмок, начиная от телепередачи "В костях у сказки" как логово бармалея, или Бабы Яги костяной ноги. И выше и выше ценником до фильмов ужасов!

Обязательно напомните акиматумам, чтоб в ежегодный отчёт достижений включили!
:-)
Только смотрите, чтоб не передрались за первенство областные чиновники с городскими. :lol:
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