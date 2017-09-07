Серый волк Re: Все качели погорели? #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9045

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:34 Всё абсолютно правильно!



Чего удивлённые глазки строить, если улица мифического персонажа, на фото прилепленная избушка Бабы Яги, а вокруг продукты шабаша кощеев бессмертных.



Сиё место обязательно нужно под охрану поставить, чтоб нерадивые жители случайно в порядок не привели.

Этот удивительный уголок можно сдавать для съёмок, начиная от телепередачи "В костях у сказки" как логово бармалея, или Бабы Яги костяной ноги. И выше и выше ценником до фильмов ужасов!



Обязательно напомните акиматумам, чтоб в ежегодный отчёт достижений включили!



Только смотрите, чтоб не передрались за первенство областные чиновники с городскими.