Цитата: Хохол:

Теперь когда цель для нападения исчезла , начнёте искать эту цель в друг друге . Общая борьба с одним теперь превратится в грызню между собой . Другого то не можете

Ха, что за чушь. Я понимаю что каждый судит не объективно и "по себе".

Расскажу секрет, люди не только для "запинывания" объединяются не только разрушать, но и для того чтобы созидать

Смешно слушать, вы то уверены что 112 душевно пострадал, заполз в свой самый тёмный угол и несколько дней скулил оттуда, пока его не выманили курицами, пивом и планшетиком со свежими статейками "НГ"

Поддерживаю говорящих, что он никуда не делся, не тот тип личности. Банный лист, клещ... "не з...т, так замучает"

Хотя может он, та девушка которая бросилась с малого моста... мне тут молодёжь сказала, что это акт сценический на публику... узнаю почерк, "брата, Коли" (Даун хаус)

[утираю слёзы, прекращаю смеяться]