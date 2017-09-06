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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 343
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 06.09.17 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Теперь когда цель для нападения исчезла , начнёте искать эту цель в друг друге . Общая борьба с одним теперь превратится в грызню между собой . Другого то не можете

Ха, что за чушь. Я понимаю что каждый судит не объективно и "по себе".
Расскажу секрет, люди не только для "запинывания" объединяются не только разрушать, но и для того чтобы созидать ;-)
Смешно слушать, вы то уверены что 112 душевно пострадал, заполз в свой самый тёмный угол и несколько дней скулил оттуда, пока его не выманили курицами, пивом и планшетиком со свежими статейками "НГ" :lol: :lol: :lol:
Поддерживаю говорящих, что он никуда не делся, не тот тип личности. Банный лист, клещ... "не з...т, так замучает" :lol: :lol: :lol:
Хотя может он, та девушка которая бросилась с малого моста... мне тут молодёжь сказала, что это акт сценический на публику... узнаю почерк, "брата, Коли" (Даун хаус)
[утираю слёзы, прекращаю смеяться] :-P :-P
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