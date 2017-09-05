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≡ Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего рудничанина		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего рудничанина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29521
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трагедия произошла в ночь с 19-го на 20 августа, когда в Рудном массово отмечали День города. На пенной вечеринке в КРЦ «Горняк» 21-летний Дмитрий Дядюн получил смертельный удар в висок.
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Бывалый
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...




Отправлено: 06.09.17 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Если есть убийцы

А они есть?
Именно - убийцы...
Цитата:
Змея Подколодная:
Читаю и поражаюсь, получается, не знаешь- не лезь, вдруг люлей навернут, по самое "мама,не горюй". А если знаешь, что ответочка не прилетит- насыпай по полной! Как в данном случае и получилось!

Вы наверно не совсем поняли про что Сергей Иванович гутарит...
Погибший герой статьи - это наш аналог масковского амбала, которому возле ночного клуба один дагестанец (тоже ростом метр двадцать с кепкой) в торец стукнул, а тот упал и головой безмозглой о бордюр приложился да окачурился...
Амбал же не ожидал что какой-то шибздик, который ему в пупок дышит, способен его ушатать с одного удара...
Про это Сергей Иванович и глаголит: не уверен - не обгоняй.

Миха
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...




Отправлено: 06.09.17 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
А раз так, то он и его стая насмерть забили невиновного человека.

почему вы все время говорите стая, вы думаете для того что бы успокоить разошедшегося хулигана нужна стая? вы читали кто был этот кикбоксер его достижения? там наверняка был один тычек и то не в полную силу, а этому кикбосеру не нужно самоутверждаться, он это делает на ринге.

Гость
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...




Отправлено: 06.09.17 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А они есть?
Именно - убийцы...

Одни считают, что убийцами рождаются, другие, что становятся. И то, и другое-недоказуемо.©
Одно точно, что в статье, идёт речь об убийстве и убийцах. И они должны получить заслуженную кару. А если нет...чтож, это плохо. Если государство, в лице правоохранительных органов, не может охранить правопорядок. Для всех плохо.
Цитата:
Бывалый:
Про это Сергей Иванович и глаголит: не уверен - не обгоняй.

Да я не сомневался, что ты того...малость трусоват. И геройствуешь и умничаешь только на форуме. А жизни...

тётя Соня
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...




Отправлено: 06.09.17 - 20:27
Комментарий удален модератором.

Человек
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...




Отправлено: 06.09.17 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я с Вас поражаюсь люди. Вы не зная ситуации так глубоко рассуждает. Никто не имеет право лишать человека жизни за какие либо оскорбительное слово, за толчок в плечо или ещё что там было, следователи установят.. Это вообще не сопоставимо ну никак. Мои соболезнования... Молодой парень...сын,брат...
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