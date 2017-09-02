Товарищ Ын Re: Более чем на 2 000 особей увеличилось рыбное население... #17







Отправлено: - 23:50 Молодцы ребятишки!



Позырил расценки рыбопитомника. Недешево, но и не улетно. А в общем то если толпой, то НГ могла бы организовать зарыбление Тобола на бабки читателей. Я бы занес в редакцию лишнюю денежку на благое дело.

Личинка Карп 200 000 тенге за 1 млн. штук.

Личинка Щука 7 500 тенге за 1 000 штук

Сеголеток Карп 30 тенге за 1 шт.

Годовик Карп 80 000 тенге за 1 000 штук.



Ну шо парубок Соня и 112 - слабо зарыбить Тобол тыщью щучек на троих?