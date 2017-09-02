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≡ Более чем на 2 000 особей увеличилось рыбное население Тобола благодаря акции подводных охотников		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Более чем на 2 000 особей увеличилось рыбное население Тобола благодаря акции подводных охотников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29521
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В рыбном краудфандинге принимали участие добровольцы - не только подвохи, но и «классические» рыбаки, внося посильные взносы, которые в результате сложились в сумму, достаточную для покупки двух тысяч маленьких карпиков.
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§ Елена Пикельная
Re: Более чем на 2 000 особей увеличилось рыбное население...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 161
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 04.09.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
Эх... что скажешь тут..видимо такие вот знания вам дают в Военной академий имени Ф.Э. Дзержинского

Со знаниями всё в порядке. Я биолог и аквариумист с более чем сорокалетним стажем. А Вы? Ну, кроме того, что Вы поклонник устаревших баек?
Профайл

Коля
Re: Более чем на 2 000 особей увеличилось рыбное население...




Отправлено: 04.09.17 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кореной Кустанаец:
Коля, Иван, Валера - МОЛОДЦЫ!!! Почему я с Вами не знаком .... -(((

Откуда ж тогда имена знаешь ????

Товарищ Ын
Re: Более чем на 2 000 особей увеличилось рыбное население...




Отправлено: 06.09.17 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы ребятишки!

Позырил расценки рыбопитомника. Недешево, но и не улетно. А в общем то если толпой, то НГ могла бы организовать зарыбление Тобола на бабки читателей. Я бы занес в редакцию лишнюю денежку на благое дело. :-)
Личинка Карп 200 000 тенге за 1 млн. штук.
Личинка Щука 7 500 тенге за 1 000 штук
Сеголеток Карп 30 тенге за 1 шт.
Годовик Карп 80 000 тенге за 1 000 штук.

Ну шо парубок Соня и 112 - слабо зарыбить Тобол тыщью щучек на троих? 8-)
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