Цитата: Мы побежали вы опорный пункт полиции, позвали офицеров.

Цитата: - Мы смотрели, офицеры просто стояли, а люди вокруг паникуют, - вспоминает парень.

Вот вам, молодой человек урок! Нефиг смотреть на офицеров! Толку от них как с козла молока! Боялись форму замочить или что? Не стоит больше за ними бегать! И не стоит быть похожими на них!!!

А "люди вокруг паникуют" - это наше всё!!! Интересно, кто-нибудь снимал на телефон сие действо или может селфился? Не удивлюсь если где-то всплывет.



[Исправлено: Алиса, 06.09.2017 - 19:10]