Адам Re: О трудоустройстве бывших заключенных и ремонте водопроводов... #3







Отправлено: - 23:34 Цитата: Ваш земляк:

Ну, Васенька может без памперса ходить.

Что ему может быть?..

Когда за ним - "средний зять" ЕБ!