Цитата: Бывалый:

В таком случае надо миротворцев поставить на границу РФ и Украины.

Думаю, что после этого дни ЛНР и ДНР будут сочтены без подпитки их российским оружием

РФ сейчас не до этого, собрались Японие помочь стать континентальной державой, Шувалов предложил построить мост из Сахалина в Хокайдо, во как.