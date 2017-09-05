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≡ Россия внесёт в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Россия внесёт в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29521
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.17 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам российского президента, это делается с целью обеспечить безопасность сотрудников миссии ОБСЕ в Донбассе и в целом пойдёт на пользу решению проблем на юго-востоке Украины.
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Бывалый
Re: Россия внесёт в Совбез ООН резолюцию о размещении...




Отправлено: 06.09.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Зрада:
Россия является участником конфликта? Не является.

В таком случае надо миротворцев поставить на границу РФ и Украины.
Думаю, что после этого дни ЛНР и ДНР будут сочтены без подпитки их российским оружием.

Пахом
Re: Россия внесёт в Совбез ООН резолюцию о размещении...




Отправлено: 06.09.17 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
В таком случае надо миротворцев поставить на границу РФ и Украины.
Думаю, что после этого дни ЛНР и ДНР будут сочтены без подпитки их российским оружием

РФ сейчас не до этого, собрались Японие помочь стать континентальной державой, Шувалов предложил построить мост из Сахалина в Хокайдо, во как.

ТАНОМИ
Re: Россия внесёт в Совбез ООН резолюцию о размещении...




Отправлено: 06.09.17 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Шо?
Сама уже не справляется?
Непосильно бремя войны на два фронта?
Кусок пирога оказался шире рта?

Что:"Мне не капли не стыдно за весь этот бред!" ?(Рука-лицо)
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