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§ NG.kz
Глумление над СССР продолжается
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29521
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.17 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если уж Республиканский научно-практический центр (еще раз: РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ, к слову государственная контора под МОН РК) позволяет себе такие высказываения, у меня нет слов, что творится...
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§ Ла-Коста
Re: Глумление над СССР продолжается
Ла-Коста


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1342
Регистрация: 07.03.13
Отправлено: 06.09.17 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего. это хорошая школа для детей, вот ссылочка. Жаль только, что вряд ли кто нормально ребенку все объяснит, преподавателей-лингвистов такого уровня в городе не осталось, и хливкие шорьки и глокая куздра для многих преподов - ненормативная лексика...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0
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§ CHINOIS
Re: Глумление над СССР продолжается
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 06.09.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ла-Коста:
хливкие шорьки и глокая куздра для многих преподов - ненормативная лексика...

надо учителей еще самих научить что упражнение на тарабарском языке взято из лепета маленьких деток, развивает в человеке кучу способностей, в том числе и к шифрованию своей речи и применяется в учебниках спецучреждений для сотрудников.... то есть нет абсолютно ничего дурного...вопрос в другом, что не стоит говорить о советской школе, воспитании и образовании подобные вещи! Упражнения на тарабарщине , между прочим, впервые и были применены в советское время.....
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тырц-пырц
Re: Глумление над СССР продолжается




Отправлено: 06.09.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вахит:
почему тогда проиграли?

слишком умных много стало. Выучили на свою голову

§ CHINOIS
Re: Глумление над СССР продолжается
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 06.09.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вахит:
почему тогда проиграли?

потому что были слишком добрыми и доверчивыми.... посмотри клип к песне группы МОТОР-Роллер " Брестские крепости", там про это все сказано, лучше не придумаешь.... я- Брестская крепость Кустаная!
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Читатель 1
Re: Глумление над СССР продолжается




Отправлено: 06.09.17 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пройдёт "некоторое" время, всё признают "ошибочным курсом" и т.д.

§ bgb
Re: Глумление над СССР продолжается
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3645
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 06.09.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
развивает в человеке кучу способностей, в том числе и к шифрованию своей речи и применяется в учебниках спецучреждений для сотрудников....

идут два шпиона, обмениваются ценной инфой, а сзади идет толпа и угорает над ними)))
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Бывалый
Re: Глумление над СССР продолжается




Отправлено: 06.09.17 - 12:30
Комментарий удален модератором.

Маркс
Re: Глумление над СССР продолжается




Отправлено: 06.09.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Внимание пользователей привлек текст на одной из страниц — он пестрил непонятными словами: «бутявка», «кукуся», «калуша», «отпызявила», «мырдявость» и другие.

"Внешняя часть калуши представляет собой совокупность маток и желудков, удерживаемых растительным псевдоскелетом, отдалённо напоминающим панцири иглокожих. Более сложные органы — сердца, лёгочные мешки, яйцехранилища и т. п. — располагаются под землёй, в основании комля, а также при корнях. Там же находятся сегментированные слои нейронов, которые можно — очень условно — считать «мозгом» калуши. Несмотря на определённое сходство с корой головного мозга хомоподобных, принципы функционирования нейронной сети калуши радикально отличаются от всех известных нам вариантов её строения. В каком-то смысле это «мозг растения». Соответственно, ни о каком разуме или даже о самосознании калуши говорить не приходится. Несмотря на это, калуша способна не только вынашивать, но и осуществлять первичное обучение калушат, вкладывая в них первичные сведения о мире и речевые навыки. К сожалению, обучение и тем более переобучение самой калуши невозможно: если такие технологии и существовали в дохомокостную эпоху, то ныне они полностью утрачены. По этой причине после торжества русского языкового стандарта пришлось отказаться от крайне перспективных линий немецкоязычных калуш, отличавшихся плодовитостью и отличными качествами потомства.
Чуа Нэпьер, Ирэна Жужу Кособуцкая. «Репродуктивные технологии». — Изд-во Понвилльского ун-та, Понивилль, 280 г. о. Х. — С. 43–44."

Харитонов М.Ю. Золотой Ключ, или Похождения Буратины.

Симпличио
Re: Глумление над СССР продолжается




Отправлено: 06.09.17 - 15:50
Комментарий удален модератором.

Вахит
Re: Глумление над СССР продолжается




Отправлено: 06.09.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
потому что были слишком добрыми и доверчивыми...

что даже прокормить себя не смогли?

Карамерген
Re: Глумление над СССР продолжается




Отправлено: 06.09.17 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Болашаковцы во всём своём скудоумии.. Да здрвствуют частные школы с дорогим и качественным преподаванием. К тому все и идёт. Кому надо знания, тот будет учиться, так как за деньги. А кому надо плебеев-электорат, тот оставит избирателей без знаний. Такими манипулировать легче.

Гость
Re: Глумление над СССР продолжается




Отправлено: 06.09.17 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В СССР было министерство ПРОСВЕЩЕНИЯ, а теперь министерство ОБРАЗОВАНИЯ. Т.е. раньше просвещали, а теперь занимаемся какими-то образованиями, не всегда доброкачественными. Извините.

Гость
Глумление над СССР продолжается




Отправлено: 06.09.17 - 21:37
Комментарий проходит проверку.
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