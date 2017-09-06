Цитата: Внимание пользователей привлек текст на одной из страниц — он пестрил непонятными словами: «бутявка», «кукуся», «калуша», «отпызявила», «мырдявость» и другие.

"Внешняя часть калуши представляет собой совокупность маток и желудков, удерживаемых растительным псевдоскелетом, отдалённо напоминающим панцири иглокожих. Более сложные органы — сердца, лёгочные мешки, яйцехранилища и т. п. — располагаются под землёй, в основании комля, а также при корнях. Там же находятся сегментированные слои нейронов, которые можно — очень условно — считать «мозгом» калуши. Несмотря на определённое сходство с корой головного мозга хомоподобных, принципы функционирования нейронной сети калуши радикально отличаются от всех известных нам вариантов её строения. В каком-то смысле это «мозг растения». Соответственно, ни о каком разуме или даже о самосознании калуши говорить не приходится. Несмотря на это, калуша способна не только вынашивать, но и осуществлять первичное обучение калушат, вкладывая в них первичные сведения о мире и речевые навыки. К сожалению, обучение и тем более переобучение самой калуши невозможно: если такие технологии и существовали в дохомокостную эпоху, то ныне они полностью утрачены. По этой причине после торжества русского языкового стандарта пришлось отказаться от крайне перспективных линий немецкоязычных калуш, отличавшихся плодовитостью и отличными качествами потомства.

Чуа Нэпьер, Ирэна Жужу Кособуцкая. «Репродуктивные технологии». — Изд-во Понвилльского ун-та, Понивилль, 280 г. о. Х. — С. 43–44."



Харитонов М.Ю. Золотой Ключ, или Похождения Буратины.