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≡ Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам после семейной трагедии 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам после семейной трагедии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29521
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«…С самого начала регистрировал Facebook page с одним желанием – быть абсолютно честным. Ради истины. В жизни может быть тысяча проблем, но ложь – самый опасный капкан, выбраться из которого удается немногим. Так получилось, что в свои годы я знаю это совершенно точно.
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§ Козлов я
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 146
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.09.17 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
одна страна:
потенциально до конца наркомания не излечивается, любой порок имеет лазейку к возврату, абсолютно любой), продолжить путь чиновника, который твой батя опорочил - это сила духа

Что-то Вы противоречите. Если любой порок может вернуться- то к чему его пускать в высокую политику? Чтобы над нами потом все смеялись? Сами придумываем законы-сами нарушаем?
Цитата:
одна страна:
Что, вот так просто бы и переплюнули бы в его возрасте эту "мелочь", ага?

Вопрос стоит о том,что тысячи таких,стоящих на учете, имеют более правдивые причины своего падения,но в силу этого они теперь изгои для общества.Не могут быть руководителями, не могут занимать определенные должности и т.п. А кому-то это можно, т.к. имеется Дед.
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андрей
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...




Отправлено: 06.09.17 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы не поняли - это предвыборная речь .......

одна страна
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...




Отправлено: 06.09.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Скажу вам в стиле одного персонажа с форума: "Его об этом кто-то просил?"

Ему что-то запрещает делать такие заявления, при том, что он публичная уже личность, чиновник, тем более, от спорта. Он вроде как упомянул в статье, что если это хоть одного убережет от наркотиков, послужив примером, это будет достижением. К тому же, существует фактор открытости перед семьей, и раз он публичная персона - теперь перед обществом, это облегчение для его личности не держать в секрете. По-любому, не услышь эту информацию от него, вы назвали бы его лгуном. судя по немотивированным обвинениям во лжи о факте пристрастия. Странно, что вы столько обсуждаете под статьей, но пишите из-разряда: "зачем это тут, нам неинтересно?", сами себя опровергая. Некоторые задаются что там улучшил с футболом, хотя он занимает должность по связям с фут. организациями - ФИФА, УЕФА, нац. сборные. В общем, обычная форумная желчь, псевдоумничество. Парень не побоялся получить такую волну негатива - боец (привет неБывалому), принимает вызов.

Маркс
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...




Отправлено: 06.09.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Сказал "А" говори "Б"... чем баловался?

Да по ходу чувак тупо с куревом завязал, просто решил чуть приподнять градус трагедии.

одна страна
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...




Отправлено: 06.09.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Что-то Вы противоречите. Если любой порок может вернуться- то к чему его пускать в высокую политику?

Человек не властен над пороками в принципе, он не контролирует их приход и излечение, это во власти Всевышнего. Если человека ЗАКОННО выпускают раньше срока по УДО или из больницы в виду положительной динамики исправления личности, или выздоровления (соотв.), это вообще не может никак гарантировать откат ремисии от взаимодействия с негативными внешними факторами в будущем, но УДО будет законным, как и нельзя 100% гарантировать обратного эффекта сохранения стабильного состояния. Гарантии тебе ни в каком ведомстве не дадут на земле, кроме как на Небесах, поэтому вопрос сам по себе отдает жизненной глупостью, незрелостью - умничанье.
Цитата:
Козлов я:
Вопрос стоит о том,что тысячи таких,стоящих на учете, имеют более правдивые причины своего падения,но в силу этого они теперь изгои для общества.

Честно говоря, хрень сморозил Козлов. Никто вопрос так не ставил до Вас, тем более, утрируя до "изгоев". Можно мне на пальцах изгоев перечислить, вы там сами их что ли в изгои записали на районе, или умышленно объединили асоциальные личности (наркоманы, промышляющие воровством, дебоширы и пр., которые не желают исправляться, сами себя ограничивая, обособляя от общества) и употребляющих, но самих признавших свою болезнь, пристрастие в принципе, и вставших на нормальных путь, ушедших от социальной деградации?

Гость
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...




Отправлено: 06.09.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
одна страна:
что если это хоть одного убережет от наркотиков, послужив примером, это будет достижением.

Если? А что если послужит примером другого. Молодежь скажет, если мы тоже хотим курить, нюхать и колоться, чтоб быть похожим него. А потом, когда станем известными и знаменитыми- завяжем.Тоже как он.
Цитата:
одна страна:
Он вроде как упомянул в стат

Вроде как везде, если хотят быть примером, создают лечебницы, чтобы быть примером.
Цитата:
одна страна:
Некоторые задаются что там улучшил с футболом, хотя он занимает должность по связям с фут. организациями - ФИФА, УЕФА, нац. сборные. В общем, обычная форумная желчь, псевдоумничество. П

Ну хоть связи то он улучшил? Или вообще, ничего...

Медный
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...




Отправлено: 06.09.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
одна страна:
Он вроде как упомянул в статье, что если это хоть одного убережет от наркотиков, послужив примером, это будет достижением.

"Лучшим примером" будет смерть наркомана, так как если можно от чего то "излечиться", то стоит ли этого бояться?
Вы например боитесь корь? а оспу?
Это лишь моё мнение

Медный
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...




Отправлено: 06.09.17 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Асюня , может откроем клуб проблемных заемщиков , наверняка хватит денег принести счастья тем ,кто не может рассчитаться за банковский кредит, банкиры бы от радости танцевали на столах

:lol: :lol: :lol: отдуши комментарий, спасибо за настроение 8-)

Медный
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...




Отправлено: 06.09.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
одна страна:
Парень не побоялся получить такую волну негатива

парень хайпанул, эт точно :-)

§ Козлов я
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 146
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.09.17 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
одна страна:
Ну к чему вы это ляпнули?

Цитата:
одна страна:
поэтому вопрос сам по себе отдает жизненной глупостью, незрелостью - умничанье.

Цитата:
одна страна:
хрень сморозил Козлов

Ай-яяй! Вроде уже взрослый человек, а хочется быть еще взрослее?
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борат нурлыкунагаевич
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...




Отправлено: 06.09.17 - 20:35
Комментарий удален модератором.

§ Ваш земляк
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1202
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.09.17 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
одна страна:
Он вроде как упомянул в статье, что если это хоть одного убережет от наркотиков, послужив примером, это будет достижением.

Дайте мне дедушку Президента, и я тоже завяжу с наркотой! Хотя ни разу не употреблял!Анаша считается?
Профайл
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