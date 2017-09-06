Цитата: кустанаец:

«Украинские историки откопали поразительный факт: Черное море выкопали древние украинцы, это объект искусственного происхождения». Выкопали украинцы это море якобы для того, чтобы мыться и стирать.

Эт они для таких как ты такие факты откапывают . Цитата: кустанаец:

создайте кто нибудь из красных ветку

"112- Было и прошло ..."

и там все желающие как у японцев в офисе на изображение шефа,

могу признаваться ему в любви или бить по мордам.

представляю как он сейчас страдает.

Страдать будете вы , те которые так дружно нападали на Марика . Он же был громоотводом и мишенью , фактором который объединял . Теперь когда цель для нападения исчезла , начнёте искать эту цель в друг друге . Общая борьба с одним теперь превратится в грызню между собой . Другого то не можете . Тока не говори что теперь ты будешь читать стихи и разговаривать исключительно о высоком и духовном .