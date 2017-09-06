/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ О трудоустройстве бывших заключенных и ремонте водопроводов говорили в Костанайском филиале «Нур Отана»		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
О трудоустройстве бывших заключенных и ремонте водопроводов говорили в Костанайском филиале «Нур Отана»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29521
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Не думай о секундах свысока…» - вдруг посреди патетической речи раздался громкий звук мобильного телефона. Оказалось, телефон неожиданно зазвонил у генерального директора ТОО «ИВОЛГА-ХОЛДИНГ» Василия Розинова.
Читать новость

§ Серый волк
Re: О трудоустройстве бывших заключенных и ремонте водопроводов...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9043
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.09.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никогда ещё Штирлиц не был так близко к провалу :-)
Профайл

§ Ваш земляк
Re: О трудоустройстве бывших заключенных и ремонте водопроводов...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1202
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.09.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, Васенька может без памперса ходить.Никто его не тронет...Пока делится будет..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 147
Пользователей: 3
Всего: 150

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх