Между тем прокурор запросила чуть ли ни минимальный срок: санкция статьи предусматривает штраф в размере 60-кратной суммы взятки (21 000 000 тенге в случае Хажиевой), либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

- У меня нет денег, чтобы оплатить штраф. Мне так стыдно