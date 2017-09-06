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≡ Прокурор запросил 3,5 года лишения свободы для заведующей ясли-садом, обвиняемой в получении взятки		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Прокурор запросил 3,5 года лишения свободы для заведующей ясли-садом, обвиняемой в получении взятки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29521
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.17 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заведующей ясли-садом № 14 Раисе Хажиевой оставалось 4 месяца до выхода на пенсию, когда ее взяли с поличным на взятке. 350 000 тенге передал подрядчик, ремонтировавший кровлю детсада, в обмен на подпись в акте выполненных работ.
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Раман
Re: Прокурор запросил 3,5 года лишения свободы для заведующей...




Отправлено: 06.09.17 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Между тем прокурор запросила чуть ли ни минимальный срок: санкция статьи предусматривает штраф в размере 60-кратной суммы взятки (21 000 000 тенге в случае Хажиевой), либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.
Цитата:
- У меня нет денег, чтобы оплатить штраф. Мне так стыдно

Учитывая вышеизложенное, и принимая во внимание прецедент с бывшим премьер-министром однозначно простить и отправить в санаторий,для лечения ИБС и артериальной гипертензии.

Читатель 1
Re: Прокурор запросил 3,5 года лишения свободы для заведующей...




Отправлено: 06.09.17 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что? Получила "прибавку" к пенсии? (на зоне теперь пенсию встретишь)

Зайцев
Re: Прокурор запросил 3,5 года лишения свободы для заведующей...




Отправлено: 06.09.17 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сотрудники антикоррупционной службы после задержания изъяли у нее сотовый телефон и платье, в котором она была.


платье-то причем?

Симпличио
Re: Прокурор запросил 3,5 года лишения свободы для заведующей...




Отправлено: 06.09.17 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Назначить штраф, пусть и 21млн, сколько-то выплатит. А в зону пенсионерку как-то не здорово.

Меркурий
Re: Прокурор запросил 3,5 года лишения свободы для заведующей...




Отправлено: 06.09.17 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гляди ка, не охтела, ошибалась, стыдно....А про 10 процентиков не забыла. И так везде....

elektron
Re: Прокурор запросил 3,5 года лишения свободы для заведующей...




Отправлено: 06.09.17 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкретная подстава... Только вот что дивно, за взятку срок мотать пенсионерке. А как же посредник (зам. заведующей) да и сам взяткодатель (подрядчик)? Или эти услуги разрешены законом? Платили бы нормально за работу, не было бы и необходимости давать или брать взятки. Сколько там 800$ или около того. Сумма то смешная для 3б5 лет, во всяком случае для подрядчика. Для пенсионерки с больной сестрой деньги не малые. Да довели страну. Если взять нечего, в тюрьму. А украл миллионы у государства, ну потерпи немного, поделись с "нами" и свободен. Слов нет. :-(

§ сайлау курманов
Re: Прокурор запросил 3,5 года лишения свободы для заведующей...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2086
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.09.17 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
соседка-пенсионерка ежедневно пасет гусей, однако сегодня рано утром выбежала из дому и стала в панике искать своих гусей , погодя вспомнила , что ей приснился сон , как-будто ее гусей кто-то похитил , задумавшись и придя в себя , соседка медленно побрела домой.
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Всем общий
Re: Прокурор запросил 3,5 года лишения свободы для заведующей...




Отправлено: 06.09.17 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Меркурий:
ляди ка, не охтела, ошибалась, стыдно.

Понять и простить.

Гость
Прокурор запросил 3,5 года лишения свободы для заведующей ясли-садом, обвиняемой в получении взятки




Отправлено: 06.09.17 - 21:51
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