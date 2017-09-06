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§ NG.kz
Прокурор запросил 3,5 года лишения свободы для заведующей ясли-садом, обвиняемой в получении взятки
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29520
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.17 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заведующей ясли-садом № 14 Раисе Хажиевой оставалось 4 месяца до выхода на пенсию, когда ее взяли с поличным на взятке. 350 000 тенге передал подрядчик, ремонтировавший кровлю детсада, в обмен на подпись в акте выполненных работ.
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Раман
Re: Прокурор запросил 3,5 года лишения свободы для заведующей...




Отправлено: 06.09.17 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Между тем прокурор запросила чуть ли ни минимальный срок: санкция статьи предусматривает штраф в размере 60-кратной суммы взятки (21 000 000 тенге в случае Хажиевой), либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.
Цитата:
- У меня нет денег, чтобы оплатить штраф. Мне так стыдно

Учитывая вышеизложенное, и принимая во внимание прецедент с бывшим премьер-министром однозначно простить и отправить в санаторий,для лечения ИБС и артериальной гипертензии.

Читатель 1
Re: Прокурор запросил 3,5 года лишения свободы для заведующей...




Отправлено: 06.09.17 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что? Получила "прибавку" к пенсии? (на зоне теперь пенсию встретишь)

Зайцев
Re: Прокурор запросил 3,5 года лишения свободы для заведующей...




Отправлено: 06.09.17 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сотрудники антикоррупционной службы после задержания изъяли у нее сотовый телефон и платье, в котором она была.


платье-то причем?
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