|Цитата:
одна страна:
что если это хоть одного убережет от наркотиков, послужив примером, это будет достижением.
Если? А что если послужит примером другого. Молодежь скажет, если мы тоже хотим курить, нюхать и колоться, чтоб быть похожим него. А потом, когда станем известными и знаменитыми- завяжем.Тоже как он.
Цитата:
одна страна:
Он вроде как упомянул в стат
Вроде как везде, если хотят быть примером, создают лечебницы, чтобы быть примером.
Цитата:
одна страна:
Некоторые задаются что там улучшил с футболом, хотя он занимает должность по связям с фут. организациями - ФИФА, УЕФА, нац. сборные. В общем, обычная форумная желчь, псевдоумничество. П
Ну хоть связи то он улучшил? Или вообще, ничего...