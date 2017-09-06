Цитата: Козлов я:

Что-то Вы противоречите. Если любой порок может вернуться- то к чему его пускать в высокую политику?

Человек не властен над пороками в принципе, он не контролирует их приход и излечение, это во власти Всевышнего. Если человека ЗАКОННО выпускают раньше срока по УДО или из больницы в виду положительной динамики исправления личности, или выздоровления (соотв.), это вообще не может никак гарантировать откат ремисии от взаимодействия с негативными внешними факторами в будущем, но УДО будет законным, как и нельзя 100% гарантировать обратного эффекта сохранения стабильного состояния. Гарантии тебе ни в каком ведомстве не дадут на земле, кроме как на Небесах, поэтому вопрос сам по себе отдает жизненной глупостью, незрелостью - умничанье.

Цитата: Козлов я:

Вопрос стоит о том,что тысячи таких,стоящих на учете, имеют более правдивые причины своего падения,но в силу этого они теперь изгои для общества.

Честно говоря, хрень сморозил Козлов. Никто вопрос так не ставил до Вас, тем более, утрируя до "изгоев". Можно мне на пальцах изгоев перечислить, вы там сами их что ли в изгои записали на районе, или умышленно объединили асоциальные личности (наркоманы, промышляющие воровством, дебоширы и пр., которые не желают исправляться, сами себя ограничивая, обособляя от общества) и употребляющих, но самих признавших свою болезнь, пристрастие в принципе, и вставших на нормальных путь, ушедших от социальной деградации?