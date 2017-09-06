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§ NG.kz
В капшагайском казино сожгли призовой Toyota Land Cruiser
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29520
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один из мужчин выстрелил из предмета, похожего на пистолет, после чего произошло возгорание машины. Сразу после выстрела злоумышленники покинули место происшествия, а сотрудники игорного заведения начали попытки погасить пламя огнетушителями.
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Re: В капшагайском казино сожгли призовой Toyota Land Cruiser




Отправлено: 06.09.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так не доставайся же ты никому! (С)

§ 74
Re: В капшагайском казино сожгли призовой Toyota Land Cruiser
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4297
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 06.09.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[video]https://youtu.be/bGfT9tM1LI4[/video]
Профайл

§ 74
Re: В капшагайском казино сожгли призовой Toyota Land Cruiser
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4297
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 06.09.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
видео не могу цепануть, только ссылка вставляется

[Исправлено: 74, 06.09.2017 - 16:34]
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Медный
Re: В капшагайском казино сожгли призовой Toyota Land Cruiser




Отправлено: 06.09.17 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:

В адресе убираете "s" чтобы осталось http

Бывалый
Re: В капшагайском казино сожгли призовой Toyota Land Cruiser




Отправлено: 06.09.17 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
В адресе убираете "s" чтобы осталось http

Это ж еще подумать про этот вариант надо, а не каждому дано.
Пасабжу: снимал-то кто это кино? И для чего?
Контроль исполнения задуманного осуществлял чтобы наемные исполнители не сфилонили?

§ 74
Re: В капшагайском казино сожгли призовой Toyota Land Cruiser
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4297
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 06.09.17 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[video]http://youtu.be/bGfT9tM1LI4[/video]
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§ 74
Re: В капшагайском казино сожгли призовой Toyota Land Cruiser
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4297
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 06.09.17 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Это ж еще подумать про этот вариант надо, а не каждому дано.

ну и??? см.выше
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Бывалый
Re: В капшагайском казино сожгли призовой Toyota Land Cruiser




Отправлено: 06.09.17 - 19:00
Комментарий удален модератором.

§ Добринцофф
Re: В капшагайском казино сожгли призовой Toyota Land Cruiser
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5399
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.09.17 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

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