Бывалый Re: В капшагайском казино сожгли призовой Toyota Land Cruiser #5







Отправлено: - 17:53 Цитата: Медный:

В адресе убираете "s" чтобы осталось http

Это ж еще подумать про этот вариант надо, а не каждому дано.

Пасабжу: снимал-то кто это кино? И для чего?

Контроль исполнения задуманного осуществлял чтобы наемные исполнители не сфилонили?