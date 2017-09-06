Привет из Кустаная Re: Депутаты потребовали ввести альтернативу ЕНТ #20







Отправлено: - 18:56 Цитата: Бывалый:



Вах, дарагой! Зачем передергиваешь? Выпускники едут за границу УЧИТЬСЯ, а не получать дипломы. Естественно в процессе обучения будут и зачеты, и курсовые и т.д. Нормальный процесс, никто от этого не отказывается. А вот диплом они получат по окончанию ВУЗа. Хотя эта идея ( получение дипломов после школы) может быть подхвачена МОН. И тогда наше образование будет впереди планеты всей. Шучу я, хотя как знать... Что ещё ожидать от новаторов в МОН.