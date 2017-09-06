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§ NG.kz
Депутаты потребовали ввести альтернативу ЕНТ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29520
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Спорный характер ЕНТ, а также присуждение грантов и связанные с этим негативные эмоциональные стрессы тянутся годами и стали хроническими. Более того, они побуждают многих молодых людей уходить от ненужной нервотрепки и искать другие пути. Тем более, что такие возможности, включая государственные гранты, предоставляют вузы России, Чехии, Китая и другие.
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§ Валентин
Re: Депутаты потребовали ввести альтернативу ЕНТ
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6677
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.09.17 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Чёт я не пойму этой инициативы.


Нужно назначить виноватых.
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Бывалый
Re: Депутаты потребовали ввести альтернативу ЕНТ




Отправлено: 06.09.17 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А потом все оглянутся и поймут, что ничего и не поменялось!

Как это "ничего"?
Исчезнет же Цитата:
Бывалый:
ЕНТ, экзамены, зачеты, учиться, напрягаться, курсовые писать, диплом защищать

Бывалый
Re: Депутаты потребовали ввести альтернативу ЕНТ




Отправлено: 06.09.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Нужно назначить виноватых.

Это не более чем твоя влажная фантазия воспаленного ум..., ой - мозга.
В статье не идет речи даже о поиске виноватых.

Читатель 1
Re: Депутаты потребовали ввести альтернативу ЕНТ




Отправлено: 06.09.17 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сказали ключевое: "не хотим зубрить эту чушь". Сегодня 30% едет, завтра 50, итог будет (они же вернутся)).....может быть)))

Привет из Кустаная
Re: Депутаты потребовали ввести альтернативу ЕНТ




Отправлено: 06.09.17 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стоило огород городить с ЕНТ? К всеобщим экзаменам (назад в будущее) так понимать? Потренировались на детишках, ну, не прокатило. Оказывается сканворды-кроссворды (ЕНТ) не пользуются спросом. Да и народ голосует ногами в сторону зарубежных ВУЗов.

Привет из Кустаная
Re: Депутаты потребовали ввести альтернативу ЕНТ




Отправлено: 06.09.17 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Вах, дарагой! Зачем передергиваешь? Выпускники едут за границу УЧИТЬСЯ, а не получать дипломы. Естественно в процессе обучения будут и зачеты, и курсовые и т.д. Нормальный процесс, никто от этого не отказывается. А вот диплом они получат по окончанию ВУЗа. Хотя эта идея ( получение дипломов после школы) может быть подхвачена МОН. И тогда наше образование будет впереди планеты всей. Шучу я, хотя как знать... Что ещё ожидать от новаторов в МОН.

§ Валентин
Re: Депутаты потребовали ввести альтернативу ЕНТ
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6677
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.09.17 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Как это "ничего"?


Конечно ничего, идут ведь за дипломом, а не учиться.
И ничего не изменилось, собственно давно кроме цен ничего и не меняется.
И не будет.

Цитата:
Бывалый:
Это не более чем твоя влажная фантазия воспаленного ум..., ой - мозга.
В статье не идет речи даже о поиске виноватых.


Ты когда передёргиваешь, оторвать не боишься? :)
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